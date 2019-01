huelva24.com

Jueves, 3 enero 2019

baloncesto

Especialmente fuerte y mostrando jerarquía ha sido el estreno las selecciones andaluzas, que han cosechado un pleno de victorias en esta jornada inaugural, un esperanzador 5/5 que hace mirar al futuro más cercano del campeonato con optimismo. El conjunto infantil femenino venció a Extremadura de manera holgada por 22 a 72 en un duelo en el que las andaluzas dominaron el juego desde el principio. En infantil masculino tampoco los de Raúl Fernández encontraron rival en Galicia, como demuestra el contundente marcador final, 100-50. En la categoría de cadetes, las féminas vencieron por 44-65 a Navarra mientras que la selección masculina, que tuvo doble turno, venció primero a Canarias en un partido de infarto por 70-73 y por la tarde a una guerrillera Galicia por 73-63.

Tanto en los sitios web como en las diferentes redes sociales de la Federación Andaluza de Baloncesto, la Federación Española y FAB Huelva se pueden consultar los resultados y toda la información del evento al minuto. Además, está disponible la revista oficial del #KDTINF2019. Por si fuera poco, hasta 12 partidos diarios se podrán seguir en directo por la web de CESA y Mediapro, cesa.goltelevision.tv. Y es que todos los encuentros que se disputen en los pabellones Andrés Estrada y Carolina Marín de Huelva contarán con retransmisión en directo. Los próximos serán los que se detallan a continuación:

VIERNES 4

09:30 Cast. Mancha vs Melilla (Infantil Masculino)

09:30 La Rioja vs Cantabria (Cadete Femenino)

11:30 Castilla León vs Madrid (Infantil Femenino)

11:30 I. Baleares vs C. Valenciana (Cadete Masculino)

13:30 País Vasco vs Andalucía (Infantil Masculino)

13:30 Asturias vs C. Valenciana (Cadete Femenino)

15:30 La Rioja vs Baleares (Infantil Masculino)

15:30 Cast. Mancha vs Galicia (Cadete Femenino)

17:30 Ceuta vs Castilla La Mancha (Infantil Masculino)

17:30 Ceuta vs Navarra (Cadete Masculino)

19:30 I. Baleares vs Andalucía (Infantil Femenino)

19:30 País Vasco vs Cataluña (Cadete Masculino)

SÁBADO 5

09:30 Castilla y León vs Cataluña (Infantil Masculino)

09:30 Aragón vs Andalucía (Cadete Femenino)

11:30 Melilla vs Ceuta (Infantil Femenino)

11:30 Ceuta vs Canarias (Cadete Femenino)

13:30 Cataluña vs País Vasco (Infantil Femenino)

13:30 Madrid vs Extremadura (Cadete Masculino)

15:30 Navarra vs La Rioja (Infantil Masculino)

15:30 Cast. Mancha vs La Rioja (Cadete Masculino)

17:30 Cataluña vs R. Murcia (Infantil Masculino)

17:30 Cataluña vs I. Baleares (Cadete Femenino)

19:30 Murcia vs Cantabria (Infantil Femenino)

19:30 Cantabria vs Melilla (Cadete Masculino)

DOMINGO 6

09:30 4º C vs 4º D (Infantil Masculino)

09:30 4º C vs 4º D (Cadete Masculino)

11:30 3º C vs 3º D (Infantil Masculino)

11:30 3º C vs 3º D (Cadete Masculino)

13:30 1ª Semifinal (Infantil Masculino)

13:30 1ª Semifinal (Cadete Femenino)

15:30 2ª Semifinal (Infantil Masculino)

15:30 2ª Semifinal (Cadete Femenino)

17:30 1ª Semifinal (Infantil Femenino)

17:30 1ª Semifinal (Cadete Masculino)

19:30 2ª Semifinal (Infantil Femenino)

19:30 2ª Semifinal (Cadete Masculino)

LUNES 7

09:00 Final (Infantil Masculino)

10:30 Final (Cadete Femenino)

11:00 Final (Infantil Femenino)

12:30 Final (Cadete Masculino)