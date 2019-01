huelva24.com

Jueves, 3 enero 2019

“Es verdad que el Recre lo quiere y también es deseo expreso de Chico negociar su traspaso porque le hace mucha ilusión jugar en el Recre. Y en esas estamos, en encontrar una solución justa para todos. Nosotros no queremos que se vaya ni por todo el dinero del mundo, pero si el jugador quiere irse hay que buscar una solución porque no se puede retener a nadie en contra de su voluntad pero también tiene un año y medio de contrato y nosotros tenemos que sentar precedente porque si no cualquier equipo de superior categoría vendría a sacar a nuestros jugadores así porque sí”, ha señalado el presidente del Ceuta, Luhay Hamido, en declaraciones recogidas por el portal www.ceutadeportiva.com. Chico Díaz llegó al Ceuta el pasado verano procedente del Llagostera y tiene un amplio currículum en clubes principalmente de Tercera División, entre ellos el San Roque de Lepe.