huelva24.com

Jueves, 3 enero 2019 | Leída 96 veces

fútbol > recreativo

La decisión estaba tomada desde hace tiempo, pero hoy se oficializa por parte del Recreativo de Huelva. El Ayuntamiento de Huelva tiene claro que la situación de bicefalia en cuanto a la gestión del club no es positiva, por eso busca llegar a un acuerdo con Eurosamop para la rescisión de su contrato que gestión integral.

Así, el gerente de la entidad albiazul, Carlos Hita, confirmó en Onda Cero Huelva las negociaciones. "En so andan. Hay una mesa en la que se están planteando esa situación y sí, hay negociación. Me consta que por parte de Eurosamop hay predisposición a llegar a un acuerdo", destacó en declaraciones recogidas por el portal albiazules.es.

Con respecto a la cantidades que hay que abonar a Eurosamop (pasó el año de carencia) y que hay que devolver, en cuanto al préstamo de Striker Alnesa y Krypteia, explicó que "habrá que negociar con ellos. Tanto con uno como con otro son acreedores de la sociedad y tampoco hay que olvidar que acudieron a la ayuda del Recreativo en un momento complejo. Al final yo creo que llegar a buen puerto la negociación porque hay voluntad por ambas partes de llegar a un acuerdo, y de intentar solventar esa cantidad que aportaron en su día al Recreativo y que no deja de ser suya".

"No vamos a gastar ni un euro más de lo que hay presupuestado"

De otro lado, también en dicha emisora y recogido por albiazules.es, Carlos Hita destacó que "ha sido un año duro, pero parece que hay un rayo de esperanza al final del año y confiemos que sea el principio para una normalización clave para el futuro del Recreativo. Es cierto que a la vez que vamos solventando situaciones críticas y extremas, vamos viendo que poco a poco se van consiguiendo cosas. Es cierto que el año está siendo largo y bastante complejo, y se han producido situaciones adversas de manera prolongada".

Abordó el plan de viabilidad que desde el club se está siguiendo al pie de la letra, asegurando que "plantea varios escenarios, pero prácticamente lo que nos plantea es que hay determinados pagos que son ineludibles, que hay que afrontar para sobre todo en parcela deportiva poder administrar el club de una manera lógica y coherente. Pero después hay otro camino complejo que es el de ciertos pasivos y ciertos embargos que hay de hace tiempo, que para que el club pueda gestionarse con cierta normalidad hay que negociar. Esto nos plantea que en la medida de lo posible sea a largo plazo. Hay determinados pagos que hay que hacer y hay que llegar a acuerdos, sobre todo con la parte de los extrabajadores. La parte de los futbolistas yo creo que al final se puede solventar. Al final lo que ellos plantean es que haya un horizonte de certidumbre. Teniendo eso yo creo que el futbolista se va a centrar en sacar el máximo rendimiento posible. Al final la plaza Recreativo es una plaza muy buena para exponerse como futbolista, y yo creo que ahí no va haber ningún tipo de problema. También es verdad que todo lo que ha generado la parcela deportiva, con embargos casi permanentes de extrabajadores y de otras mercantiles, si que deberíamos ponerle ya freno y llegar a un acuerdo. Nos están mostrando una predisposición muy buena y yo creo que al final todos tenemos que tener claro que para poder darle viabilidad, y que todos podamos cobrar, necesitamos esa solidaridad entre todos para llegar a un punto común. En eso nos hallamos. El plan de viabilidad tiene un corsé clarísimo y son habas contadas. O lo llevamos a rajatabla o no lo cumpliremos".

En cuanto a las negociaciones con los extrabajadores, el cordobés añadió que "es clave que se cumpla el objetivo de poder llegar a un acuerdo con ellos para el levantamiento de los embargos. A partir de la temporada 14/15 empezó a hacerse una bola de nieve que fue engordando con el paso de los meses. Y llega un momento que es prácticamente insostenible y por eso somos todos conscientes que afrontar o diluir esa bola de nieve, tiene que ser de manera tranquila, sosegada y haciendo un planteamiento de pagos que sea medianamente acorde a la capacidad de ingresos que tiene la sociedad. Está claro que estamos en Segunda B y está claro que se necesitaba reestructurar la plantilla de trabajadores del club, porque era insostenible. Todavía estamos en un plan de ajuste que tenemos que cumplir, como bien dice el plan de viabilidad. No hay otra, tenemos que llegar a esos acuerdos para que la actividad de la compañía sea lo más tranquila posible. Y sobre todo porque se cumpla con los objetivos de transparencia y del cumplimiento al máximo de un plan de viabilidad que ha llevado un tiempo hacerlo. Y no nos permite ningún tipo de exceso. Tengo que recordar que la responsabilidad ante un incumplimiento del plan de viabilidad recae en el consejo y la gerencia".

Preguntado por los plazos esperados para acometer los pagos, Carlos Hita dijo que "nosotros esperamos que de manera global tengamos encima de la mesa todos los compromisos, que reflejen lo que nos dictaba el plan de viabilidad, mandárselo a la propiedad y el Ayuntamiento ya a partir de ahí estime los recursos que haya que ir dando en base a ese plan de viabilidad. Nosotros estamos trabajando en eso, una vez que lo solventemos, si se levantan los embargos y estamos en situación de poder aportar ese dinero, por nosotros no va a quedar el dejarlo hecho para que en el plazo de días, poder solucionar esa situación".

Los derechos federativos

Por otro lado, el gerente del Recreativo de Huelva informó que "nosotros no tenemos comunicación de que se hayan suspendidos los derechos federativos. Incluso hemos estado en comunicación permanente con los futbolistas. Una vez se crea un punto de inflexión con la aprobación en el Pleno del 27 de diciembre, yo creo que esa tranquilidad llegó al vestuario y se generó otra vez una confianza mutua. Y lo mismo ocurre con la Federación Andaluza, misma situación".

También habló de los planes de la propiedad y el consejo, en cuanto a no desviarse del presupuesto. Ya albiazules.es indicó que los planes pasan incluso por reducir en la medida de lo posible el déficit de 700.000 euros presupuestados para esta campaña: "Tenemos claro que vamos a ajustarnos al máximo de lo que plantea el plan de viabilidad. Este año se ha producido un déficit y lo que tenemos que procurar no es solo que no haya ningún exceso más, sino que a través de la vía de los ingresos, el poder aminorar esa cantidad. Al final lo que tiene que pretender la sociedad, Real Club Recreativo de Huelva, es que llegue el menos dinero posible del Ayuntamiento porque sería buena señal de que con los propios recursos se están intentando solventar las situaciones. Está claro que en la situación en la que está el club, con el pasivo que tenemos y la situación que tenemos de deuda a corto, necesitábamos esa aportación. Pero si al final nos liberamos de todas esas situaciones de urgencia extrema, que nos encontramos en el día a día, posiblemente tengamos la posibilidad de buscar recursos fuera".

También añadió Hita a este respecto que "no sólo vamos a intentar no excedernos del presupuesto, sino que vamos a intentar aminorar el déficit vía ingresos. Eso lo tenemos claro desde la parcela deportiva hasta el consejo de administración. Tenemos una llamada de atención clarísima desde la propiedad de a que nos tenemos que ajustar. Hay un plan de viabilidad y hay una extralimitación presupuestaria para este año que hay que contener, y que tenemos que hacer encaje de bolillos con cualquier euro que entre en la sociedad. Todos, incluido el entrenador, tienen claros dónde estamos y hay que darle a la imaginación. Hay que tratar de fortalecer al equipo, si en cualquier momento hay que fortalecerlo y sabiendo que desde el punto de vista económico no vamos a gastar ni un euro más de lo que está presupuestado".



Cuentas y un mensaje de unidad

Con respecto a las cuentas pendientes de auditar, que son necesarias para no tener problemas en el hipotético caso de aspirar al ascenso de categoría, Hita dijo que "ya se está trabajando en el ejercicio posterior al que se va a aprobar, y automáticamente se consiga solventarlo se irá al siguiente a marchas forzadas. Está claro que ya no sólo por un requisito que te plantee la liga, sino porque es un requisito necesario como Sociedad Anónima Deportiva. Esta situación que tenemos ya huelga decir que es anormal, por lo que tenemos que trabajar en dejarlo en una situación lógica y normal, de poder aprobar las cuentas de la 17/18 y el club se quede en una situación de normalidad que no ha tenido en los últimos años".

El gerente del Decano mandó un claro mensaje de unidad al entorno albiazul, al destacar que "al final de lo que nos tenemos que preocupar desde ya, es en la reconstrucción de la marca Recreativo. Tenemos que buscar esa fórmula para que generemos unos valores y una identificación, para que estén inmersos todos los agentes que están en el Recreativo, como Federación de Peñas, Trust, Grada de Animación... Incluso los aficionados esporádicos o fuera de Huelva que se identifican con el primer club del fútbol español. En eso nos tenemos que preocupar desde ya y ese es el objetivo, independientemente de que esté en manos del Ayuntamiento o que a futuro se produzca una venta".