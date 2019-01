huelva24.com

Martes, 1 enero 2019

400.000 euros cada cupón

El primer premio del Sorteo de Navidad de la ONCE ha dejado toda su fortuna en la localidad onubense de Moguer donde Francisco Javier Pérez González ha vendido los 75 cupones que integran la serie completa que están premiados con 400.000 euros cada uno y que suman un total de 30 millones de euros en premios.

Francisco Javier Pérez, vendedor de la ONCE desde hace tres años y medio, ha dado la fortuna en su punto de venta ubicado en la calle Pedro Alonso Niño, a las puertas de una sucursal bancaria, en pleno centro de Moguer, y esta mañana, tras conocer que había dado el primer premio, se ha declarado “atacado de los nervios”, sobre todo porque él también ha sido uno de los 75 afortunados que ha ganado 400.000 euros. “Yo sabía que iba a dar un premio este sorteo, se lo decía a mis clientes, pero nunca pensé que fuera el gordo”, decía visiblemente nervioso. “Siempre me quedo con el cero porque es el que me gusta”, contaba, y el primer premio de este Sorteo comenzaba y terminaba por cero. “Era el último grupo que me dieron en la ONCE y lo he vendido todo, también entre amigos y familiares, con todos los cupones iguales”, añadía. “Voy a salir a la calle ahora para celebrarlo”.

560.000 euros más entre Granada, Málaga y Sevilla

Además de los 30 millones de euros repartidos en los premios de primera categoría, el Sorteo de Navidad de la ONCE ha dejado también 120.000 euros con tres cupones premiados con 40.000 euros (segunda categoría) en Málaga y otro de 40.000 euros en Sevilla y otros 200.000 euros en La Hada, en la Alpujarra granadina, con 10 cupones premiados con 20.000 euros cada uno (tercera categoría), y otros 200.000 euros en Fuengirola (Málaga). Así que en total, este primer sorteo del año de la ONCE ha repartido un total de 30.560.000 euros en premios mayores, a los que hay que añadir otros premios de diferentes categorías, que se pueden consultar en www.juegosonce.es.