Como medio de comunicación entre el emisor y el destinatario, el email marketing sirve para generar visibilización sobre la marca y crear vínculos con potenciales clientes o seguidores. Sin embargo, a la hora de elegir el mejor software para hacerlo es necesario conocer aspectos clave como las prestaciones, ventajas y beneficios que aporta al negocio en relación con la inversión, en comparación con las que ofrecen otras herramientas similares.

Las ventajas de implementar email marketing en tu negocio

El email marketing o mailing no es otra cosa que la publicidad que se realiza utilizando como medio el correo electrónico. Por lo general se hace el envío masivo de mails a bases de datos propias de clientes antiguos y nuevos. También puede recurrirse a listas compradas de destinatarios o suscriptores, lo que acarrearía un costo adicional a la campaña online de la empresa o marca. Si se opta por un programa profesional, bien cualificado y que responda a los requerimientos mínimos de la estrategia del marketing online, es posible que la inversión disminuya de forma considerable. Pero para que la empresa saque el mayor provecho de esto y obtenga grandes beneficios a bajo costo, debe asegurarse de elegir el mejor software para hacer mail mkt.

La mayoría de los programas de envío masivos exigen el pago de un importe por cada correo que sale, lo que constituye un gran riesgo. Otras plataformas operan de forma gratuita, pero sin garantías de resultados positivos. Herramientas como Feedburner de Google se hizo obsoleta en poco tiempo porque, entre otras desventajas, no permitía personalizar el mensaje, segmentar a los suscriptores o configurar autorrespuestas. Hoy en día existen en el mercado muchos programas que sí disponen de estos recursos, y no solo facilitan el envío de mensajes promocionales, sino también el control y monitoreo de las respuestas de los suscriptores. Por ello, para escoger entre diversas opciones nada mejor que contar con los consejos de plataformas de mailing que gocen de buena reputación online entre sus usuarios. Como es el caso de Mail Relay, que ofrece prestaciones premium de forma gratuita.

Es justamente la condición de gratuito el aspecto que suele inclinar la balanza a favor de determinado software al decidirse a invertir en email marketing parte del presupuesto destinado al marketing online de cualquier negocio. Pero antes de avanzar también hay que cerciorarse de que el envío sea gratuito desde el primer envío. Esto permitirá probar el software y comprobar si las prestaciones y funcionalidades que posee se ajustan a los requerimientos de la empresa. Además, disponer de una cuenta gratuita es la mejor forma de ganar experiencia en el uso del programa hasta tener la suficiente pericia para el manejo de tareas avanzadas.

Estrategias a seguir

Otra característica indispensable para que cualquier plataforma de email marketing se considere entre las mejores es que cuente con tecnología de última generación, para que el envío de mail sea por completo satisfactorio. Algoritmos como los de Smartdelivery garantizan gran velocidad de envío. Ello es recomendable sobre todo cuando se trabaja con grandes volúmenes de mails. Para reducir los costes por envío a miles o millones de suscriptores, el programa debe contar con el soporte necesario para el tráfico de mails. También ayuda segmentar los suscriptores o clientes potenciales, lo que garantiza mayores resultados al tener la posibilidad de mayor apertura de correos. Mayores envíos no es necesariamente garantía de retorno. Asimismo, debemos ajustar la periodicidad de acuerdo con nuestro presupuesto y con las respuestas obtenidas.

Disponer de soporte técnico adecuado es otro aspecto que marca la diferencia entre un software gratuito y uno de pago. Sin embargo, existen plataformas gratuitas como la de Mail Relay, que dispone de una buena asistencia y ayuda técnica al usuario. También cuentan con recursos para que se aprenda a utilizar la herramienta, tales como artículos informativos con soluciones a problemas habituales y mejoras prácticas.

Otro elemento imprescindible en un buen programa para hacer newsletters es que cuente con certificaciones que demuestren que sus servicios son confiables, lo que asegura que los envíos no irán a la carpeta de spam del usuario. Realizar envíos programados, auto respondedores y control de suscriptores "rebotados" son otros servicios que no deben faltar en un programa de email marketing. Un factor que juega en contra de ciertas plataformas gratuitas es la inserción de publicidad propia en los envíos de sus clientes. Estos avisos le restan profesionalidad a cualquier campaña, de modo que no es recomendable contratar con plataformas que tengan esta práctica.