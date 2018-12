Lunes, 31 diciembre 2018 | Leída 33 veces

CONFIDENCIAL

Está de dulce Manuel Carrasco. Su disco La Cruz del Mapa sigue siendo el más vendido a nivel nacional en las últimas semanas, Televisión Española le dedicó un especial en Nochebuena, ya ha colgado el cartel de 'no hay billetes' para sus conciertos en Huelva y Fuengirola y sus redes sociales arden diariamente con continuas novedades para sus fans.

Manuel Carrasco vendió en apenas unas horas las 17.000 entradas disponibles para los dos conciertos que ofrecerá en el estadio Iberoamericano de la capital onubense los días 11 y 12 de mayo. También ha colgado ya el cartel de 'no hay billetes' en Fuengirola, localidad malagueña en la que actuará el 17 de dicho mes y para el que ha vendido 13.000 entradas también en cuestión de una semana. Pero por fortuna para sus seguidores andaluces todavía habrá más oportunidades para verlo en Andalucía en este año 2019 en el que va ser uno de los artistas nacionales cuya gira va a causar un mayor furor. Así, el 18 de mayo actuará en Cádiz y este mismo lunes, día de Nochevieja, ha anunciado una actuación en Sevilla para el día 21 de junio. Concretamente la anunció el domingo de una manera críptica, y es que colocó unas coordenadas en sus redes sociales que rápidamente sus seguidores se encargaron de calcular y de identificar con el Benito Villamarín, el estadio en el que disputa sus partidos el Real Betis Balompié. Así que los seguidores onubenses del cantante isleño que se han quedado sin entradas para sus dos conciertos en Huelva, tendrán a 90 kilómetros escasos la oportunidad de ver el próximo verano a Manuel Carrasco en Sevilla. Ya actuó, por sorpresa y de manera gratuita, en la Plaza de España de la capital de Andalucía el pasado 5 de diciembre, reuniendo a alrededor de 22.000 personas. En el estadio de La Cartuja logró reunir a 45.000 personas en el año 2016 y el Benito Villamarín tiene un aforo aún superior, de 60.720 espectadores. Las entradas estarán a la venta a partir de este jueves 3 de enero a las 10.00 horas en las páginas web oficiales: www.manuelcarrasco.es , www.riffmusic.es y www.elcorteingles.es.

Caro, de portada navideña. La consolidación de la onubense Carolina Marín como una de las grandes figuras del deporte español es una de las mejores noticias que nos ha dejado este 2018 que se va. Tanto es así que un diario como Marca, referencia en lo deportivo y –no lo olvidemos- el diario más leído a nivel nacional ha decidido despedir el año con una portada dedicada a la volantista. Todo un hito impensable no hace tanto: no solo por el poco protagonismo que hasta hace poco se daba a las mujeres en la prensa deportiva, sino también por el hecho de lograr colocar en portada un deporte que, de no ser por Carolina, seguiría siendo bastante desconocido. Ambas dificultades las ha salvado, y con nota, esta onubense a la que deseamos un 2019 en el que seguir superando medios, rompiendo techos y traspasando barreras.

Al 'Sálvame', desde Huelva con amor. Con amor sí, y con humor también. Así es la dedicatoria del grupo 'Ni chicha ni limoná' al célebre programas de Telecinco, al que han dedicado canción de lo más original: con un completo repaso a cada uno de sus colaboradores, destacando sus 'virtudes' y dándoles al pelo a todos. Todo ello, además, desde el paisaje único que ofrece la costa onubense.Vamos, que el video no tiene desperdicio.