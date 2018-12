Mario Asensio

Sábado, 29 diciembre 2018 | Leída 7 veces

Ciclismo BTT

Nacho Blanco señaló a huelva24.com que está "bien", empezando con los primeros entrenamientos en bici después de un periodo de descanso y más suavidad en los entrenos. "Todavía las sensaciones no son muy buenas, pero estoy seguro que conforme avance el tiempo van a ir mejorando y conseguiremos llegar bien a las carreras importantes", reflejó.

Sobre su 2018 expuso que "la verdad es que no estoy muy contento con como ha ido el año a nivel de resultados, ya que yo siempre he sido muy exigente conmigo mismo, y por algunos problemas o por otros, o no he podido asistir a algunas citas, o no he llegado al 100% o simplemente han sido mejor que yo. Pero no estoy conforme con los resultados y estoy con ganas para mejorar en el 2019".

Su reaparición fue con victoria en el Ciclocross de la Redondela, una prueba con "una organización magnífica en todos los aspectos, a la que le doy las gracias por la invitación un año más". Fye una prueba valedera para el ranking nacional con corredores de muchas partes de la península. "Tuve buenas sensaciones e intentando pillar ritmo para lo que se avecina en unos meses, compitiendo en esta carrera tan explosiva", explicó.

"El motor todavía está muy verde pero creo que vamos por un buen camino para conseguir hacer un gran año", aseguró.