Sábado, 29 diciembre 2018

consolidado como destino para nochevieja

En declaraciones a Europa Press, Aguilar ha explicado que de esta forma "se consolida la tendencia del sector en estas fechas", en la que una parte de la población desea "una forma diferente de pasar las fiestas navideñas". Asimismo, ha informado de que en el periodo de Nochevieja es más habitual los desplazamientos a la Sierra que en Nochebuena, momento que se deja para vivir "en un ambiente más familiar".

Aguilar ha señalado que la fecha de fin de año "está consolidada en el parque natural" al igual que otros puentes festivos en los que la cita con el turismo de interior en la provincia onubense está igualmente marcada en el calendario de muchos visitantes.

La Sierra de Huelva atrae a un perfil de turista que puede alojarse en diversos tipos de alojamientos "en función de sus necesidades". Así, Aguilar ha detallado que existen "casas rurales, apartamentos turísticos rurales y hoteles de cuatro estrellas", que ofrecen al visitante una amplia variedad de alojamiento, según sus preferencias y posibilidades económicas.

Servicios complementarios

Durante la época navideña algunos establecimientos hoteleros ofrecen servicios festivos como el cotillón, si bien "no es lo usual", ha informado Aguilar, ya que "son establecimientos pequeños y medianos que o bien se ajustan a una familia que ocupe una casa rural o a un grupo de amigos que use un complejo turístico donde estén todos juntos y cada grupo se organiza a su manera". Igualmente, la presidenta de la asociación de empresas turísticas ha señalado que la oferta es amplia ya que "existen también hoteles de cuatro estrellas en la Sierra que si tienen este tipo de eventos", aunque no sea la norma.

Aguilar ha remarcado que el turista cuando viene a la Sierra no suele buscar ese tipo de actividades festivas, "busca pasar las fiestas de una manera distinta a lo que es lo común en otros destinos". "El parque natural ofrece muchas posibilidades con actividades y visitas a belenes por ejemplo, en estas fechas", así como el disfrute de la naturaleza, uno de los pilares "importantes que atrae al viajero en estas fechas".

El segundo bastión sobre el que se sustenta el turismo en la sierra y en Navidad es, según ha explicado Aguilar, la gastronomía. "Está claro que el consumo en hostelería está ligado a la ocupación en cuanto a alojamiento". Por lo que en fechas consolidadas el número de comensales aumenta en la misma proporción que los alojamientos.

Promoción

Aguilar ha informado acerca de la amplia difusión que la asociación que preside ofrece para dar a conocer los servicios turísticos de la Sierra de Aracena y Picos de Aroche. De esta forma la entidad "trabaja durante todo el año "para promocionar y comercializar nuestras empresas dentro del parque natural", con visitas a periodistas "para que puedan conocer nuestros productos y servicios".

Otra medida es edición de folletos a través del Patronato de Turismo con quienes mantienen una relación frecuente, así como la colaboración y participación de la asociación en diversas jornadas gastronómicas y turísticas. "Se trata de una asociación que está activa todo el año para promocionar y trabajar para cubrir los espacios de tiempo no consolidados", en una clara apuesta por incrementar el flujo turístico durante todo el año, y de esta forma romper la estacionalidad, hecho que Aguilar considera "necesario", y por el que trabajan en la asociación.