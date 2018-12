Mario Asensio

Martín reconoció a huelva24.com que “no estoy nada contento con mi año”, en el que “lo peor fue el Mundial. Tuve una lesión antes y no llegué bien. Con otra actitud hubiera sido quinto o sexto, pero arriesgué por intentar el milagro”. Su racha ganadora se vio interrumpida, pero eso le hizo tomar perspectiva del gran nivel que había demostrado. “Este año que no gané una medalla en el Mundial es cuando he valorado realmente lo difícil que fue conseguir las de los seis años anteriores”, aseguró. Agregó que “antes veía normal lo que hacía, porque llegara como llegara competía y lograba medalla y ahora valoro lo difícil que es, porque hay gente muy buena compitiendo. Yo no sé cómo lo ve la gente, pero yo lo veo así y aunque en el Europeo logré un bronce, el puesto más bajo porque ya tenía una plata y un oro, lo ocurrido en el Mundial me hizo valorar más esa medalla”.

“Lo mejor del año sin duda fue el Maratón de Valencia, porque tuve buenas sensaciones y una buena marca (2:17:21). Me salvó el año. Se tiende a quedarse con lo último y a mi me deja un buen sabor de boca”, expuso el onubense, que consideró que con su gran carrera en Valencia “he abierto una vía con el maratón” que pretende seguir. Lo de ser internacional en esta disciplina no lo pierde de vista pero de momento ya tiene entre ceja y ceja correr el Maratón de Nueva York en 2019 si encuentra un buen patrocinador, pero con el objetivo de hacer “un buen puesto, ya que allí no se puede ir a por marca” y si no va a Estados Unidos, regresar a Valencia para atacar una marca de en torno a dos horas y quince minutos.

No obstante, Martín subraya que hoy por hoy es duatleta y que sus grandes objetivos de 2019 serán en esta disciplina. “El Mundial, el Europeo y el Campeonato de España vuelven a ser mi prioridad y objetivo. Me veo para seguir al máximo nivel y pelear por todo y es lo que voy a hacer. Por encima de todo soy duatleta”, reflejó.

Martín acabará el año corriendo y lo empezará también, pues ya tiene en mente competir en la Media Maratón de Barcelona y también prepararse para la temporada de Campo a Través representando a su club de origen, el COA Huelva. Buscará la clasificación para formar parte de la selección andaluza y competir en el Campeonato de España. “No busqué club ni tampoco quise tener la obligación de correr ciertas pruebas, sino que así tengo libertad para ir haciendo lo que me apatece”, matizó.

Tampoco dejará de lado los triatlones, y promete estar de nuevo en la línea de salida del Desafío Doñana, que ya ha ganado dos veces. Al respecto, detalló que “haré algunos”, pero dará el nivel que le permita sus dos o tres sesiones de natación por semana. “Para estar más delante de lo que estuve en el Medio Ironman de Cascais tendría que invertir dos o tres años y con 36 años no me compensa. Con 25 lo haría sin duda, pero a los mejores no los cogería nunca. Aunque pueda correr como ellos o ir en bici igual con una referencia, hoy por hoy los mejores nadando me sacan siete minutos y así es imposible pelear por los primeros puestos”.

Martín se reafirma en su condición de duatleta, sin cerrarse puertas, demostrando su calidad y capacidad de esfuerzo en un amplio abanico de competiciones, donde ha demostrado ser un deportista total y al que le queda muchas alegrías que dar.

No lleva tan bien como afrontar estos retos, esta fase en la que se renuevan o no patrocinios, un periodo para él de “mucha incertidumbre”. Pese a todo lo demostrado siempre es complicado recibir los apoyos que merece, y reconoció que “es un tema que cada vez me cuesta más”. Al final, es un capítulo esencial para él, pues como explicó “yo vivo de esto y si tengo más patrocinios vivo mejor y tengo posibilidad de entrenar más tranquilo y mejor”. Es una cuestión lógica que va en paralelo a su lucha contra el cronómetro y en la que no espera regalos en 2019, sino justicia.