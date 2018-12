huelva24.com

Jueves, 27 diciembre 2018

Recreativo

“Sabemos que somos responsables de la expropiación de las acciones y también de los ciudadanos. Se aprobó pagar 10 millones que ni se ven ni se esperan, ha habido tres fracasos de venta. Ha habido procesos de venta que no han salido porque no se ha querido. No es todo o nada. Y el término medio es el que trae ciudadanos. No interesa venderlo sino ser manoseado por los políticos”, explicó.

Apuntó que “no se sabe nada de la situación real del Recreativo” y que “se está jugando con el sentimiento albiazul”. Opinó que el señor Cruz nos pone entre la espada y la pared, una ciudad con muchas carencias. El voto a favor no es viable con los informes del secretario e interventor. No es legal y allá el que lo vote. Estamos dispuestos a una abstención para dejar vía libre a una serie de pagos. Pero el decano y el BIC no son responsables de la mala gestión del Recreativo”.