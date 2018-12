huelva24.com

Recreativo

18.20 h. El concejal no adscrito expuso en el pleno que "Vamos a escuchar que la solución pasa por la venta pero lo mínimo que hace falta es un comprador, pero hasta ahora lo ha rechazado la mesa de contratación. Ojalá venga alguien con las mínimas garantías para una seña de identidad como el Recreativo. El Recre no va a desaparecer mañana pero no va a llegar a final de enero si no paga".

"Tiene que pagar a Hacienda, Seguridad Social y Federación Andaluza y los trabajadores. Si el Recre desaparece perdemos las aportaciones y hay que pagar igualmente a Hacienda y prefiero pagarle con el club vivo", señaló.

"Si sale que sí nos vemos en los tribunales. Entiendo que Huelva está acostumbrada a perder trenes y no perdamos este que depende de nosotros. No nos podemos permitir perder el Recreativo. Pocas cosas merecen tanto la pena. Respeto a quien vote en contra. Hay muchas necesidades y carencias, pero nadie garantiza que si no se pone ese dinero para esto no vaya a ir a eso. Respetando todos los votos. Huelva no se merece perder el Recreativo", insistió. También comentó que este dinero sale del capítulo 1, plazas de policías y bomberos que no se van a poder contratar.