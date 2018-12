Jueves, 27 diciembre 2018 | Leída 193 veces

confidencial

El precio de la vivienda en Huelva ha experimentado una corrección del -0,69 % en la primera mitad del año, tras el descenso del -1,54 % con el que terminó el 2017, de forma que el precio medio en el municipio se ha situado en los 1.020 €/m2. Sin embargo, en la calle los Mozárabes el precio medio ha alcanzado los 1.719 €/m2 en el primer semestre situándose como la vía más cara del municipio, según Precioviviendas.com. A la calle situada en el barrio de Zafra le sigue la calle Doctor Celestino Verdier, en Pescadería, con un precio medio de 1.698 €/m2 y en tercer lugar los Emires, tambié en Zafra, con un precio medio de 1.659 €/m2. Por otro lado, si atendemos a las subidas, es la calle Río de la Plata donde los precios se han incrementado de media un 8,64 %, situando el precio medio en 748 €/m2 y siendo, de entre las principales vías, donde más han subido los precios de todo el municipio. Para estas valoraciones, que se pueden ver en los cuadros, se han valorado 67.222 viviendas que forman el parque inmobiliario Huelva, las cuales actualmente suman un valor de mercado de 6.810 millones de euros. Precioviviendas.com utiliza la tecnología big data para poner al alcance de todos, de forma instantánea y gratis, el precio de todas las viviendas existentes, no sólo de aquellas que se encuentran en alquiler o en venta, a partir de la valoración masiva (AVM) de las viviendas catastradas en los municipios de más de 2.000 habitantes. Desde enero de 2014 el Departamento de Estadística e Investigación Operativa I de la Facultad de Matemática de la Universidad Complutense de Madrid acredita la fiabilidad del sistema de cálculo utilizado por Precioviviendas.com.

La huella del diésel en Huelva. El asunto está en la calle y lo queramos o no terminará afectando a nuestra vida en mayor o menor medida. Nos referimos a la toma de conciencia de las autoridades públicas respecto al problema que representa la contaminación causada por el dióxido de nitrógeno, cuya fuente principal son los vehículos diésel y las calefacciones alimentadas por gasoil. Como no parece haber demasiada voluntad –por el coste que conlleva– de renovar el parque de calderas contaminantes, las distintas administraciones, tanto nacionales como locales, han declarado la guerra a los coches con motor de combustión, siendo el diésel el peor parado. Poco ha importado que las últimas generaciones de propulsores de gasoil hayan equiparado sus emisiones a las de los vehículos de gasolina: los diésel están en extinción. Y la culpa la tiene imágenes como esta que hoy les traemos, donde se aprecia la huella dejada por la contaminación por dióxido de nitrógeno en las principales aglomeraciones urbanas de Europa. Los puntos que aparecen de color amarillo y rojo son aquellos que registran mayor concentración de NO 2 . La gigantesca masa amarilla y roja que se ve en el centro del continente corresponde a Holanda, Bélgica y Alemania, con mayor densidad de población. En España, las zonas con más contaminación emitida corresponden a Madrid, Barcelona, Sevilla, Granada, Valencia,... Las mediciones, además, fueron realizadas por el satélite Sentinel-5p en los meses de primavera y verano, lo que significa que la fuente contaminante es el tráfico rodado casi exclusivamente, ya que no hay calefacciones encendidas. Pero, ¿y Huelva? Pues al ser una capital de menor peso poblacional que las referidas, la huella del NO 2 resulta mucho menos evidente (si estuviéramos hablando de partículas PM10 de origen industrial, la cosa cambiaría). Sí resulta llamativa, como puede verse, la estela contaminante que se distingue en el corredor Huelva-Sevilla, la concurrida A-49, así como en las principales rutas marítimas pobladas de gigantescos cargueros diésel. ¿Y en nuestra capital, llegaremos a vivir las restricciones circulatorias que soportan ya en la actualidad madrileños o barceloneses? No parece –a la vista del mapa– que la situación lo aconseje, por lo que no creemos que se adopten estas medidas, al menos a corto plazo. Aunque si su coche es de gasoil, y en especial si ya tiene unos años, hágase a la idea de que vía impuestos y tasas –ITV, impuesto de circulación, impuesto sobre hidrocarburos,...– se lo van empezar a cobrar muy caro.

Sabia rectificación. Siempre es una buena noticia comprobar que las administraciones, aunque en muchos casos tarde, terminan por reconocer y enmendar sus errores. Y hoy traemos a esta sección un ejemplo reciente que le resultará familiar a nuestros lectores. Nos referimos al contencioso que mantenía un vecino del centro de la capital, que llevaba más de un año reclamando al Ayuntamiento una solución al caos circulatorio que reinaba en determinadas calles peatonales. En concreto, denunciaba que el lío se debía sobre todo a la avería existente en el control de entrada mediante bolardo y tarjeta identificativa por la calle Rascón desde la avenida de Italia, una avería que la propia Policía Local aseguró que iba para largo, ya que no había dinero para su arreglo. Tras hacernos eco del asunto, supimos días después que el Consistorio contestó en los mismos términos a este vecino: que no estaba prevista a corto plazo la reparación, ya que había otras prioridades. Pero, como decíamos al inicio, alguien ha debido recapacitar en el gobierno municipal y ha atendido esta razonable demanda, impidiendo ya estos días de Navidad, con media Huelva en la calle, que el coladero en que se había convertido este acceso a las peatonales provoque más riesgos de los necesarios, como venía ocurriendo.