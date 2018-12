huelva24.com

A través de la Junta de Andalucía

13.18 h. El Ayuntamiento de San Juan del Puerto ha acogido con satisfacción una nueva subvención que en materia de empleo y prácticas laborales recibirá el municipio. En concreto, la Junta de Andalucía, mediante la consejería de Empleo, Empresa y Comercio, ha destinado al consistorio sanjuanero un montante de 547.343,56 euros para financiar prácticas no laborales en empresa en el marco del programa de experiencias profesionales para el empleo.

La resolución, firmada por el director general de políticas activas de empleo y publicada en BOJA ayer miércoles 26 de diciembre, concede esta subvención a un total de 61 entidades que han obtenido puntuación suficiente, entre las que se encuentra el Ayuntamiento de San Juan del Puerto.

La alcaldesa Rocío Cárdenas ha valorado dicha concesión de manera muy positiva “agradecemos a la consejería esta magnífica oportunidad con la que 160 sanjuaneros y sanjuaneras podrán acceder durante un tiempo total de dos años a una primera experiencia laboral por lo que hay que reconocer al Servicio Andaluz de Empleo su compromiso en desarrollar este programa orientado justamente a proporcionar esa experiencia profesional que tan decisiva es a la hora de lograr la inserción en el mercado de trabajo” -señala.

El área de Desarrollo Local se encargará a partir de ahora de analizar las condiciones y compromisos de ejecución de la actividad como la fecha de inicio y fin de proyecto, colectivos destinatarios, zonas de actuación, objetivos, número de meses becados, equipo técnico que desarrollará las acciones o los desgloses presupuestarios, coste total del proyecto subvencionado, forma de pago y partidas presupuestarias.

El acceso a estas prácticas se realizará mediante el Itinerario Personalizado para la Inserción. El personal de orientación ofrecerá la posibilidad de participar en este programa si los interesados cumplen los requisitos y sus perfiles se ajustan al demandado por la empresa o entidad en la que vayan a desarrollar las prácticas no laborales. Prácticas que no implican relación laboral alguna entre la empresa y la persona que las realiza y por tanto no están remuneradas. Sin embargo, sí pueden estar becadas con una cuantía máxima del 80% del IPREM (Indicador Público de Rentas de Efectos Múltiples) y durante el tiempo que duren la persona deberá estar cubierta por un seguro de accidente y responsabilidad civil.

Para participar en este programa es necesario cumplir con los siguientes requisitos: tener la residencia en la comunidad autónoma andaluza; estar inscrita en el Servicio Andaluz de Empleo como persona demandante de empleo desempleada en situación administrativa de alta; provenir del programa Andalucía Orienta y tener un Itinerario Personalizado de Inserción abierto de, al menos, dos horas de atención y un mes de antigüedad; estar en posesión de una titulación universitaria, de formación profesional reglada o de una certificación de Formación Profesional para el Empleo; haber obtenido la titulación o certificación en los dos años anteriores a la solicitud de participación. Carecer de experiencia profesional superior a tres meses relacionada con la cualificación formativa obtenida.

Adicionalmente, y sin que se les requieran los anteriores criterios, también podrán participar aquellas personas demandantes de empleo que se incluyan entre los colectivos de personas con discapacidad, minorías étnicas o que se encuentren en riesgo de exclusión social.

El Ayuntamiento de San Juan del Puerto justificará ante la Dirección General de Políticas Activas de Empleo el cumplimiento de la finalidad para la que se concede esta importante subvención, la correcta aplicación de los fondos recibidos y de los objetivos establecidos de esta importante resolución recibida por el consistorio con la que va a finalizar el año 2018 el municipio sanjuanero.