Verdad

“ Creo haber leído ayuda para la caravana que ayuda a repartir alimentos entre las familias españolas??.

Ahhh no, que ayudamos a los de otros países antes que a las familias españolas!! Muy bien sigamos permitiendo ver a esos padres de familias rebuscando comida en los contenedores porque no tienen como alimentar a sus hijos y ustedes buscando alimentos para otros países!!!.

Se que me podrán decir racista o lo que quieran pero no soy tal cosa, solo que miro primero por lo que tengo en mi casa y si sobra podré repartir en otros países. ESPAÑA también necesita ayuda „