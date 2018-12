huelva24.com

En contestación a las personas que piensen que ya se pagó varios millones al club y ahora casi cuatro y es algo excesivo con dinero publico excesivo, Cruz manifestó que "se trata de algo importantísimo como una seña de identidad que aúna a todos los onubenses y se trata de un BIC y tenemos que procurar todos los medios para preservarlo y a parte de eso que tanto en el pago por tercero en la primera ocasión, una sustitución y en vez de Hacienda es el Ayuntamiento, como ahora, la voluntad del Ayuntamiento luego una vez estabilizado el club, en los procesos de venta, está incluido en los pliegos, recuperar el dinero puesto. Se trata de salvar al Recre y preservar y garantizar el BIC y la seña de identidad de Huelva sin perjuicio de los intereses generales de la ciudad y del Ayuntamiento".

Con respecto a la visión negativa a la operación ofrecida por el interventor, expresó que éste "dice lo mismo que ha dicho todos y cada uno de los informes precedentes y no hay ninguna novedad. El interventor expresa su opinión, que tiene que ver con el tema presupuestario y de gastos, y nosotros tenemos que ir cumpliendo con la obligación de preservar y mantener el BIC, garantizar su existencia y estamos cumpliendo con nuestra obligación".

Cruz no vio clara aún la votación a favor y apuntó que " lo veremos esta tarde. A esta hora estamos trabajando en todas las diferentes áreas. Si no saliera favorable esta propuesta, recalcó que el "Recreativo de Huelva se encontraría en una situación en la que estaría abocado a la suspensión de los derechos federativos, no pagaría a los jugadores, éstos se irían y no podría fichar jugadores nuevos y el Recreativo de Huelva tendría muy complicado continuar".