Miércoles, 26 diciembre 2018 | Leída 25 veces

apostará "decididamente" por la administración electrónica

Así lo ha destacado hoy la portavoz del PP en el Ayuntamiento, Pilar Miranda, quien ha añadido que la tercera de las propuestas de resolución que trasladará el Grupo Popular apuesta por “una Huelva ciudad del futuro, moderna, eficaz y cercana”, mediante un “impulso decidido” por la administración electrónica que “permita agilizar y acortar los trámites y hacer un Ayuntamiento más accesible para los ciudadanos”.



Miranda ha subrayado que estas iniciativas, que defenderá en el pleno sobre el Debate del Estado de la Ciudad, enlazan con las “propuestas de cambio” que llevará la candidata a la Alcaldía, Pilar Marín, en su programa electoral de cara a las municipales de mayo. “Se trata de propuestas que marcan un rumbo más fresco para hacer de Huelva una ciudad creativa e innovadora, una de las líneas prioritarias de la candidatura de Pilar Marín, junto a la recuperación de Huelva como centro neurálgico y locomotora de la economía de la provincia”, ha asegurado.



La portavoz del PP ha detallado que la creación del Consejo de la Ciudad tiene por objetivo “implicar a todos los agentes sociales, especialmente a los jóvenes, en la construcción de una Huelva donde todos nos comprometemos a su desarrollo”. Miranda ha señalado que con este Consejo de la Ciudad lo que se pretende es “abrir las puertas del Ayuntamiento a todos los colectivos y a todos los onubenses para que participen de forma activa y comprometida en hacer una Huelva mejor”.



“Los onubenses –ha remarcado Miranda– reclaman cada día una mayor participación en el futuro de la ciudad, cada día se implican más en los grandes temas de Huelva y este Consejo de la Ciudad permitiría recabar las propuestas e inquietudes de los ciudadanos para poner en marcha proyectos comunes y ampliamente consensuados, que afecten, principalmente, a los servicios públicos, las infraestructuras y las políticas sociales”.



Captar inversiones

La creación de la Oficina de Captación de Inversores es una iniciativa del Grupo Popular que nace de la necesidad potenciar la búsqueda de fondos “que hagan posible el desarrollo de proyectos, sean públicos o privados, que incentiven el emprendimiento, la innovación y la creación de empleo”. “No podemos estar todo el día quejándonos en Huelva de que no llegan inversiones, tenemos que dar un paso adelante y ser activos en la búsqueda de recursos para convencer a los inversores del gran potencial que tiene nuestra ciudad”, ha incidido la portavoz del PP.



En este sentido, la propuesta de resolución apuesta fuerte por la “capitalidad transformadora de productos y materias primas de la provincia” aprovechando el potencial del Parque Huelva Empresarial donde ya se han desarrollado algunas incipientes experiencias. Para ello, plantea la puesta en marcha de planes integrales y la aplicación de bonificaciones “para impulsar la instalación de industrias transformadoras y auxiliares que saquen el máximo provecho a la agricultura que se desarrolla en la provincia y refuercen el liderazgo de Huelva como capital económica”.



Además de potenciar la industria de transformación, la Oficina de Captación de Inversores tendría entre sus prioridades la implantación de “planes de apoyo a los autónomos” a través de medidas específicas “para garantizar su sostenibilidad, el acceso a fuentes de financiación y recursos para adaptarse a la venta online y el entorno digital”.



En esta línea, el Grupo Popular ha señalado que esta Oficina de Captación de Inversores tiene también entre sus objetivos recabar fondos que permitan “un reconocimiento real a las tiendas de barrio con líneas de apoyo que activen la economía más próxima”, así como la ampliación de los viveros empresariales para “favorecer el desarrollo de nuevas iniciativas de negocio por una juventud onubense cada vez más cualificada y a la que debemos ofrecer oportunidades de futuro para que no hagan las maletas y se vayan”.



Por último, esta Oficina de Captación de Inversores pretende hacer del Puerto de Huelva “una nueva calle de la ciudad” donde tengan cabida nuevos productos turísticos que refuercen la relación de Huelva con el mar. “Lo que se pretende es que el turista que viene a nuestras playas o llega a Huelva en crucero, pisen nuestra la ciudad, se gasten el dinero en nuestras tiendas y no se marchen en un autobús a otros destinos”, ha apuntado Miranda, quien ha apostado por “ofrecerles lo mejor de Hueva haciendo del Puerto una gran calle de entrada a la ciudad”.



En un clic

La tercera de las propuestas de resolución para el Debate sobre el Estado de la Ciudad tiene como eje central el “impulso decidido” por la administración electrónica, a fin de hacer de Huelva “una ciudad del futuro, moderna, eficaz y cercana”. Para ello, la apuesta del Grupo Popular pasa por la implantación de las nuevas tecnologías en los distintos servicios que presta el Ayuntamiento “para que en un clic podamos realizar trámites sin tener que ir en persona al Ayuntamiento y esperar horas de cola solo por un papel”.



La iniciativa busca así acotar plazos para cualquier procedimiento y, sobre todo, evitar las largas colas que se pueden ver a diario en la calle San Francisco ante la nueva oficina del Registro Municipal. “Estamos acostumbrados a hacer muchas gestiones cotidianas, como comprar o pedir una cita para el médico, a través de nuestro teléfono móvil o desde el ordenador de casa y no es lógico que aún muchos trámites con el Ayuntamiento se tengan que hacer en persona en una oficina que es pequeña, incómoda e insuficiente”, ha recalcado Miranda.



La portavoz del Grupo Popular ha detallado que esta apuesta por una administración “más cómoda y accesible” contempla una serie de acciones concretas como el desarrollo de una ventanilla única electrónica para obtener información “y realizar cualquier tipo de trámite administrativo”; impulsar la contratación electrónica y la gestión electrónica de licencias incrementando la cartera de trámites digitales; y la adaptación de los recursos tecnológicos “para que sean fácilmente accesible para todos los onubenses”.



De forma paralela, la iniciativa del PP recoge una ampliación y mejora de la red wifi municipal de acceso gratuito a todas las sedes municipales y zonas comunes de la ciudad; así como la puesta en funcionamiento de una aplicación para móviles “que conecte al ciudadano directamente y de forma sencilla con su Ayuntamiento”.



“Se trata, en definitiva, de que el Ayuntamiento se adapte al mundo digital y salte ya del siglo XX al siglo XXI”, ha enfatizado Miranda, quien ha lamentado que en vísperas del año 2019 “usar el wifi del Ayuntamiento es una auténtica odisea por su desesperante lentitud o porque el sistema informático municipal se ha caído otra vez o haya sufrido un nuevo ataque pirata”.