Miércoles, 26 diciembre 2018 | Leída 243 veces

confidencial

Ya se contabilizan cerca de 43.000 dirigidas a un juzgado de Huelva. En club-caza.com, el onubense Agustín Rasco, que es su criador, habla sobre este animal. “Curro es un perro de presa, pero eso no quiere decir que sea un perro agresivo ni mucho menos”, aseguró. Señala que se lo regaló a su dueño porque “quería un compañero con el que su familia se sintiese protegida. Le regalé a Curro y, desde que se lo llevó, siempre ha dicho que es un perro imponente, listo, leal y muy noble”. Sobre su estado actual comentó que “está bien. Hoy campea a bastantes kilómetros de su verdadero hogar, debido a que la injusticia de unas leyes mediocres hace que debamos esconder a quienes nos defienden, nos dan protección y nos aman sin nada a cambio”. Agregó que “está escondido como si de un asesino se tratase, y solo es un perro de presa de morfología imponente que defendió a su familia en un acto de inseguridad, en una situación de alerta en su casa”. Explicó que con él Curro se ha mostrado como un animal noble y bueno y que se lleva bien con sus perros. Rasco también expresó algo de esperanza y explicó que “uno de los asesores jurídicos que lleva el tema nos ha dicho que posiblemente la vida de Curro pasará a la normalidad en cuestión de días. ¡Ojalá! La Junta de Andalucía dispone en su web de un documento sobre los perros potencialmente peligrosos, y en la Comunidad Autónoma no se considera al alano español como tal, eso unido al criterio de auto puesta en peligro nos da mayores esperanzas”. Veremos en qué queda su caso. Mientras eso ocurre, el apoyo a Curro crece.



Servisa y el marketing funerario. Que morirse ya no es lo que era es una verdad de la que puede dar fe cualquiera que junte más de 50 tacos de calendario. La progresiva urbanización de la sociedad española y el progresivo pero inexorable cambio de usos y costumbres, vinculado a un estilo de vida menos comunitario, ha influido también en el modo en que nos despedimos de este mundo. Hoy, como todos sabemos, no es muy corriente morir en la cama –la propia, se entiende– y menos aún velar a un difunto en su casa. Hospital y tanatorio suelen ser las últimas paradas de una persona antes de pasar a mejor vida, al menos en los entornos urbanos, donde además las incineraciones hace tiempo ya que superaron a la tradicional inhumación. Pero son quizá los tanatorios donde mejor se puede observar este cambio de mentalidad; espacios asépticos que, modernos y funcionales, no se diferencian demasiado de una terminal de aeropuerto. En la capital, ya saben, hay dos: el del Atlántico y el de Servisa, aunque quizá les suenen más por su nombre popular, el nuevo y el viejo, respectivamente. Lo que no sabíamos es que esta última denominación no parece gustar a los responsables de uno de ellos, que han pedido amablemente a los medios de comunicación que no nos dirijamos a él con un apelativo tan peyorativo y que optemos por su nombre comercial –Servisa–. Por nuestra parte, lo intentaremos, aunque ya advertimos que costará trabajo que cale el nombre correcto. No hay más que recordar el famoso Agroman, aquel hospital –el Manuel Lois– que durante tantos años recibió popularmente el nombre de la constructora que lo edificó.

Un robot en el antiguo mercado. Ya lo anunciamos. Adrián Pérez Vázquez, más conocido como Man o Matic, había vuelto al lugar del crimen –perpetrado por otros– y se ponía manos a la obra para volver a crear en su rincón favorito, en el antiguo mercado del Carmen, zona donde en un tiempo hubo muchas obras suyas y fueron borradas. Ahora ha dado vida a una nueva, que se titula ‘C3P800’, un modelo robótico muy avanzado suponemos, y que ha tenido una gran acogida entre sus fans. En la misma se muestra un robot que es mitad C3PO, el pacífico y charlatán robot de Star Wars, y Terminator, que representó en el cine Arnold Schwarzenegger. La escena se completa con espadas laser y un fondo colorido y gaseoso. Como siempre con gran originalidad en la idea y una perfecta ejecución técnica, Mano Matic hizo un gran trabajo, que ya puede apreciarse por sus seguidores.