balance anual de los 'populares'

El popular ha realizado un repaso por los principales asuntos que ha deparado el año, en el que también ha incluido las infraestructuras hídricas o de comunicaciones en la provincia y que recibieron el impulso del gobierno central del PP.



En concreto, ha destacado la inauguración de la estación, que ha calificado de “hito”, y que se produjo bajo el Gobierno del PP. En este sentido, ha recordado que “tras la moción de censura llevada a cabo por el PSOE y sus socios radicales e independentistas, “no hemos vuelto a tener noticias de proyectos importantes para la provincia que estaban en marcha con el Gobierno del PP”.



En cuanto a las infraestructuras hídricas, González ha puesto de manifiesto la importancia del año 2018 en esta materia, con la aprobación del segundo trasvase del Condado, “una aspiración de nuestros agricultores que, con el esfuerzo de todos, ha visto la luz y es una realidad”. A este respecto, ha señalado que “el PP, desde el año 2011, se marcó la llegada del agua a Huelva como una prioridad y hemos dado múltiples pasos para ello con una inversión superior a los 200 millones”.



Dada la importancia de este segundo trasvase, ha añadido que “el PP va a trabajar para que el Gobierno del PSOE en Madrid incluya en los próximos Presupuestos Generales del Estado las inversiones necesarias para llevarlo a cabo”. “No vamos a tolerar que el dinero que necesita Huelva se vaya a otras comunidades como contraprestación a oscuros pactos con aquellos que quieren romper España”.



En materia de agua, González también ha sostenido que “vamos a hacer realidad otra demanda de nuestros agricultores: la modificación del Plan de la Corona Norte, porque nos comprometimos a ello en nuestro programa electoral y el Gobierno del cambio en Andalucía lo llevará a cabo”.



Precisamente, el cambio de gobierno en Andalucía ha sido protagonista en el balance del año que ahora acaba realizado por González al referirse éste al “vuelco histórico que los andaluces y los onubenses le dieron a la gobernabilidad de Andalucía el 2 de diciembre”. “Ese día los andaluces votaron cambio y lo hicieron después de once procesos electorales con cuatro décadas de gobierno socialista. Un cambio histórico con el que Huelva, no me cabe la menor duda, saldrá ganando”, ha apostillado el presidente de los populares onubenses.

“De estar en el furgón de cola con el PSOE, que se ha olvidado de esta provincia, vamos a pasar a tener un Gobierno liderado por Juanma Moreno, que mimará a Huelva y que estará pendiente de sus necesidades”, ha destacado el popular.

Un “Gobierno del cambio” que tiene un acuerdo programático con 90 medidas para cambiar las cosas tras 40 años, ha apuntado. De ellas, 21 se pondrán en marcha en los cien primeros días de gobierno, como ya han acordado PP y Cs. Son medidas, ha explicado González, que “se refieren a temas actuales y demandas de los andaluces” como la lucha contra la corrupción, medidas fiscales para bajar impuestos, mejoras en los servicios públicos, apoyo a los autónomos o creación de empleo.

También se apostará, ha recalcado, “por la formación, la lucha contra el fracaso escolar o el reconocimiento de la autoridad del profesorado; potenciaremos la competitividad de la agricultura, la ganadería y la pesca, y otros compromisos que formaban parte del programa electoral del PP, como la extensión del cribado del cáncer de colon o un plan de choque para mejorar la sanidad andaluza y onubense”.

Asimismo, González ha indicado que “uno de los objetivos del nuevo gobierno será despolitizar la administración de la Junta, la sanidad y la educación” y dar a los funcionarios el papel que se merecen. “Queremos una Junta de Andalucía en la que se miren los méritos y no el carnet del partido”.

Por tanto, ha resumido, “este será un gobierno reformista, transparente, regenerador y que dinamizará la economía y que gestionará sin sectarismo ni enchufes en los servicios públicos; un gobierno comprometido con poner la Junta al servicio de los andaluces para que deje estar al servicio de un partido, tal y como ha ocurrido durante los últimos casi 40 años”.

Para González, “Andalucía y Huelva no pueden perder esta oportunidad” y ha reiterado que “es la hora del cambio y de que el PP lidere ese cambio, y estamos convencidos de que el nuevo tiempo vendrá con este gobierno del cambio”. Del mismo modo, ha afirmado que desde el PP “afrontamos 2019 con la ilusión de poner en marcha los cambios que necesitan Andalucía y Huelva”. “Un cambio que tendrá su continuidad en mayo con las elecciones Municipales y Europeas, unas elecciones para las que estamos listos en el PP de Huelva”, ha añadido el presidente del PP de Huelva.

“Tenemos los mejores candidatos en los pueblos y en la capital, con Pilar Marín a la cabeza, y estamos convencidos de que este nuevo tiempo político que se abre en Andalucía y en Huelva con el gobierno del cambio en la Junta de Andalucía se plasmará también en el gobierno de más ayuntamientos, en el Ayuntamiento de Huelva y en el de la Diputación”. Para González, “los onubenses se han subido al tren del cambio, un tren que es imparable y que traerá mayor bienestar, prosperidad y futuro a Huelva”.

Prisión Permanente Revisable

Por otro lado, el dirigente del PP ha destacado que también a finales de este 2018 “nuestra provincia se ha visto sacudida, tristemente, por un terrible suceso que nos ha tenido a todos en vilo y que nos debe hacer reflexionar sobre las medidas con las que debemos dotarnos para que hechos como este no vuelvan a repetirse”, ha apuntado González en referencia al asesinato de Laura Luelmo. El popular ha indicado que este “trágico” suceso “ha reabierto el debate de la Prisión Permanente Revisable, una medida aprobada por el Gobierno del PP y que el Gobierno del PSOE y sus socios pretenden derogar”.

Por ello, el dirigente popular ha señalado que “pedimos al Gobierno que no derogue la Prisión Permanente Revisable porque es la mejor fórmula para evitar la reincidencia y para que los asesinos y los violadores estén donde tiene que estar, en la cárcel, y no con permisos o saliendo a la calle cuando no están reinsertados”.

Asimismo, ha señalado que el PP quiere ampliar su aplicación a otros cuatro supuestos: asesinato con obstrucción de la recuperación del cadáver a los familiares (casos como el de Marta del Castillo o Diana Quer), asesinato después de secuestro y violaciones en serie o a menores tras privarles de libertad.