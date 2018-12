huelva24.com

Miércoles, 26 diciembre 2018 | Leída 7 veces

BALONCESTO > Cto. España infantil y cadete

El Campeonato de España de Baloncesto Infantil y Cadete de Selecciones Autonómicas regresa a Huelva. Tras un pequeño paréntesis, el segundo mayor acontecimiento del basket nacional en cuanto a número de desplazamiento de personas, sólo superado por la fase final de la Copa del Rey absoluta, vuelve a nuestra tierra. Aljaraque, Punta Umbría, Palos de la Frontera, Gibraleón y Huelva serán su escenario del 3 al 7 de enero de 2019. Tres de las últimas cuatro ediciones de este campeonato han tenido como sede la provincia onubense, un dato que, como destaca el delegado de la Federación Andaluza de la Baloncesto en Huelva y vicepresidente de la Andaluza, José Luis Pena, “no es, ni mucho menos, casualidad. Significa una confianza absoluta de todos los estamentos en nuestro trabajo y en la capacidad de nuestra provincia, algo que nos llena de satisfacción. Para nosotros este torneo tan importante, al igual que todos los que se celebran en Huelva, no es más que una forma de devolverle a Huelva una parte de todo lo que ella nos da. Este tipo de eventos genera muchísimo –se calcula un retorno de más de 2 millones de euros- y supone la recompensa al trabajo que llevamos realizando desde hace muchos años y del que estamos tremendamente orgullosos”.

Pena ha destacado que “como quedó patente en la multitudinaria presentación este evento no sólo incumbe ni sólo repercute en el baloncesto provincial, sino en toda la provincia de Huelva, porque es ella la que también se ve beneficiada en muchos sentidos. Desde luego, no nos quedan ya palabras de agradecimiento para las instituciones, organismos y ayuntamientos por su apoyo y colaboración, así como para los trabajadores de la delegación, para los clubes y para sus voluntarios, sin los cuales esta aventura sería imposible de materializar. Siempre hemos remarcado que el baloncesto de Huelva es como una familia, más allá de las lógicas rivalidades deportivas, y eso se demuestra mejor que nunca en un acontecimiento de este tipo, en el que todos reman en la misma dirección por el bien común”.

Desde el primer año en el que Huelva acogiera este evento son muchos los halagos que la provincia ha recibido por su capacidad de organización, adjetivos que se multiplicaron exponencialmente en la presentación del campeonato hace tan sólo unos días. “Esos halagos” -explica el delegado onubense de la FAB- “los recogemos con mucho cariño pero también con mucha responsabilidad, y nos hacen esforzarnos aún más para que todo salga todavía mejor que en años anteriores. Siempre hay detalles que se pueden mejorar y en eso ponemos toda nuestra dedicación. Son más de 5.000 personas las que mueve este campeonato y debemos dar respuesta a todas las demandas en todos los sentidos. Hasta hoy ha salido muy bien, pero no somos conformistas y queremos seguir dando nuevos pasos adelante”.

Para aquellas personas que aún no han tenido la fortuna de presenciar el campeonato José Luis Pena tiene un mensaje: “esto no va sólo de baloncesto, sino del ambiente que se genera en torno a una pelotita naranja. Por las señaladas fechas en las que se disputa, por lo que se transmite en los pabellones, por el entorno y por el carácter de la gente de Huelva, por la deportividad y por todo lo que rodea al campeonato, en realidad vamos a vivir 192 partidos que serán 192 pequeñas-grandes fiestas en las que se reúne gente de toda España, y eso atrapa y envuelve a cualquier persona más allá del mero deporte. Estoy seguro de que todo aquél que entre en esta rueda repetirá y no se arrepentirá de haber formado parte de un acontecimiento de este tipo”.