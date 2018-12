huelva24.com

Martes, 25 diciembre 2018

En declaraciones a Antena Huelva Radio, recogidas por Albiazules.es, advirtió que “el informe del interventor es demoledor. Clarisimamente está diciendo que es contrario a ley la propuesta que se va a plantear en el Pleno. Además establece cuales son los preceptos legales y las leyes que se están incumpliendo, que son varias. Tenemos que tener claro que aprobar eso sería aprobar algo que está fuera de la ley. Los concejales que votáramos a favor podemos estar sujetos a una hipotética responsabilidad que nos pueden pedir a nivel personal. El informe del interventor es clarísimo, hay varios requisitos que se incumplen y además el presupuesto no se da la circunstancia para que el presupuesto sea inmediatamente ejecutivo. Eso también lo dice el interventor. Un presupuesto tiene unos trámites, se tiene que exponer a exposición pública para que se presenten alegaciones.. Pero en el caso de ‘calamidad pública’ son inmediatamente ejecutivos. Aquí el interventor deja claro que no se cumplen los requisitos de ‘calamidad pública’ y por lo tanto no puede ser ejecutivo inmediatamente. Además se coge dinero del fondo de contingencia, se vuelve a decir que la función del fondo de contingencia es para estos motivos de necesidad inaplazable, etc.. Que tampoco se dan. Hay varias circunstancias que dejan claro que esto es una chapuza y no es que se esté bordeando la legalidad, es que se está vulnerando la ley“.

El representante de Mesa de la Ría dejó claro que “todo el que vote con un sí, será partícipe de un acto que nos está manifestando el interventor de manera muy clara que es ilegal. Algo que es contrario a ley es ilegal. Además en un futuro habrá que devolver este dinero. No es el primer equipo de fútbol que es condenado a devolver unas ayudas públicas encubiertas y también el interventor lo cita“.

Dejó claro que para este jueves “voy a votar que no, es lo más coherente. Tengo esperanzas de que no se apruebe y que no nos vendan la moto. El Recreativo no desaparece el 31 de diciembre. El único compromiso incumplido será la palabra del alcalde, que cuando dijo que iba a pagar una nómina. Si hay problema de desaparición será el 30 de junio, todavía tenemos margen de maniobra para intentar iniciar un nuevo proceso de venta“.