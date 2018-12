Lunes, 24 diciembre 2018 | Leída 67 veces

confidencial

El artista isleño sigue en un punto álgido. Y ya no le basta con atraer multitudes cada vez que pone a la venta entradas para un concierto, da un recital sorpresa u organiza una firma de discos.

Ahora también va a por el ‘prime time’ de la televisión. Nada menos que en un día tan señalado como la Nochebuena, el cantante de Huelva es protagonista en Televisión Española, en la 1, a partir de las 22:10 horas con ‘Especial Manuel Carrasco’. Se trata de una velada en la que cantará acompañado por grandes amigos de mundo de la música y con los que interpretará varios de sus temas más conocidos. Tras más de 15 años sobre los escenarios su trayectoria da para mucho y es lo que repasará con artistas como Bebe, David Bisbal, Pablo Alborán, Malú, Juanes, Ara Malikian y el Coro de la Comunidad de Madrid, Nach y Javier Ruibal. El concierto promete ser irrepetible. Ahora también va a por el ‘prime time’ de la televisión. Nada menos que en un día tan señalado comoa partir de las 22:10 horas conSe trata de una velada en la que cantará acompañado por grandes amigos de mundo de la música y con los que interpretará varios de sus temas más conocidos. Tras más de 15 años sobre los escenarios su trayectoria da para mucho y es lo que repasará con artistas comoEl concierto promete ser irrepetible.

Desamparo policial en Lepe. El 24 de diciembre, como todos sabemos, no es un día festivo. Pero claro, considerar el día de Nochebuena como una jornada laborable más es algo un poco aventurado, ya que quien más quien menos se encuentra inmerso en la vorágine festiva y, como se solía decir... en todos los trabajos se fuma. Mención aparte merecen los servicios públicos, especialmente los que deben atender urgencias relacionadas con la salud, la seguridad ciudadana o el tráfico. No hemos podido evitar pensar en esto último cuando vimos en la redes sociales que la Policía Local de Lepe informaba de una “grave avería” en la regulación semafórica de la localidad, avería que afectaba a un importante cruce –el que aparece en la imagen–. Se advertía también desde el cuerpo de que “el único elemento regulador” que regía en la zona era “la propia norma de tráfico, la señalización vertical y las marcas viales horizontales”. Poco tardaron en avisarles desde el propio muro de Facebook de que la situación en el cruce era caótica y que allí era necesario un agente. La respuesta fue un tanto decepcionante: “No es posible atender ese servicio ahora mismo. Lo sentimos”. Con ella, o bien la Policía Local demostraba una confianza ciega en el conocimiento y respeto de los conductores hacia el código de circulación; o estaba reconociendo su incapacidad para garantizar la seguridad en las calles. Y todos sabemos cuál de las dos opciones es la correcta.

Perros cadavéricos en Punta. La localidad de Punta Umbría es noticia por un asunto triste. En las redes sociales denuncian que en un basurero-escombrera hay mastines en situación “de abandono y maltrato” desde hace casi una semana. Están atados, desnutridos porque no comen y sin recibir ninguno de los cuidados básicos. Las imágenes hablan por si solas. A los animales se les notan las costillas y con el rostro triste. Según denuncian, están para vigilar este lugar, pero desde luego nadie se hace responsable de ellos. Nos unimos desde aquí a su denuncia y esperamos que las autoridades tomen cartas en el asunto y sean liberados y reciban los mejores cuidados para compensar tanto maltrato. Para quienes los colocaron en esa situación, que les caiga un buen castigo.