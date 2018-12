Mario Asensio

Laura García-Caro, como todo atleta, sueña con participar en unos Juegos Olímpicos y los de Tokio 2020 están a su alcance gracias a su esfuerzo y talento. Ha venido participando en todos los grandes eventos internacionales, como Campeonatos del Mundo y de Europa, así como Copas del Mundo y de Europa de Marcha y tiene por delante año y medio para ganarse la plaza. Este año 2019 disputará el campeonato de España, la Copa de Europa y buscará estar en el Mundial de Doha. Como avance a esos grandes objetivos estuvo seis días concentrada en Tokio con su técnico, José Antonio Quintana y otros atletas internacionales como Diego García y María Pérez para conocer lo que les espera.

Tuvo la oportunidad de estar en la gran avenida por dónde transcurrirá el circuito de marcha de los Juegos. “Es un privilegio haber podido presenciar el circuito de los Juegos Olímpicos de Tokio y las instalaciones de concentración en Okayama. Sin duda, la motivación y la ilusión por este sueño cada día son más fuertes”, resaltó la atleta del club Ciudad de Lepe, que hace unos meses ya estuvo concentrada con su grupo de entrenamiento en Doha para conocer también la ciudad, las instalaciones y condiciones en las que se desarrollará el Campeonato del Mundo al aire libre en 2019.

En esta ocasión han sido seis días para conocer muchos detalles. Del circuito comentó que “es de un kilómetro, está en una avenida grande y amplia en todo el centro, lo que va a ser genial para que haya mucho público y nos animen durante toda la prueba. Es una parte muy concurrida y eso hará el campeonato más interesante”. En cuanto a las condiciones, señaló que les espera “bastante humedad y calor”.

Para aclimatarse detalló que la Federación Española de Atletismo alcanzó un acuerdo con el comité organizador de Tokio 2020 para que se concentren en la capital nipona tres semanas antes del inicio de los Juegos. Estarían entrenando en Okayama y luego se desplazarían a la villa olímpica. En este viaje han tenido la ocasión de inspeccionarlo todo.

“Okayama está a tres horas en tres bala y en coche a unas ocho. Todo tiene muy buena pinta y trataremos que nos mejoren algunas cosas. El acuerdo con el comité organizador de los Juegos está a punto de firmarse y nosotros teníamos que darle visto bueno”, explicó García-Caro, que se mostró sorprendida por el buen ritmo de la organización. “Llevan todo bastante avanzado y parece ser que serán unos Juegos mejor organizados que los de Río. Los japoneses nos llevan años de ventaja en muchas cosas”. Sobre el carácter nipón aseguró que “son personas muy educadas y amables”.

“Ha sido una experiencia muy bonita y nos motivamos más. En año y medio se celebra y está ahí ya. Te lo imaginas y no sabes la magnitud del evento pero al estar allí te pones en situación, te pone los pelos de punta y estamos bastante concienciados para entrenar duro de aquí a 2020”, recalcó la marchadora lepera.

En cuanto a su preparación, indicó que “los entrenamientos van muy bien. Este año no tengo molestias. Vimos un buen protocolo de ejercicios y estoy más compensada muscularmente que otros años y no me dan guerra. Estoy entrenando bien, con regularidad, y es muy importante tener continuidad en los entrenamientos. Estoy trabajando mucho para que no haya problemas y mirando a la Copa de Europa en Lituania para clasificarme para el Mundial de Doha”.

Ya tiene plaza para la Copa de Europa pero en el Campeonato de España quiere probarse de cara a las citas importantes de 2019. Reconoció que también está recibiendo cursos de coaching, que “me gusta mucho y me puede ayudar. Me viene bien para el deporte. Tenemos que estar tan bien psicológicamente y esto ayuda”.