Mario Asensio

Lunes, 24 diciembre 2018

Judo

La onubense resaltó a huelva24.com que “estoy muy contenta con el trabajo que hago junto a mi entrenador, Santi Bernárdez, en judo y también por supuesto con Almudena Gómez en lo físico. Estar cada año en el podio es muy difícil y yo llevo varios años subiéndome. Estoy muy satisfecha del trabajo y vamos a seguir trabajando para dar cada vez más y mejor”.

En cuanto a su competición, señaló que el primer combate ante la madrileña Mónica Rodríguez Jiménez “lo supe resolver muy bien”. En el segundo ante la valenciana Carla Montañez, recordó que estábamos muy igualadas y finalmente me llevé yo el combate. En semifinales, con la vasca María Lucía Carazas como rival, tenía muy claro qué tenía que hacerle y gané en los primeros segundos, aunque esa chica viene pisando fuerte”. En la final con Laura Martínez tenía muy claro tácticamente lo que tenía que hacer pero no salió y finalmente me ganó ella, pero he aprendido para la próxima hacerlo mejor”.