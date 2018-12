R. Ubric

20.02 h. Con pocas dificultades para poder fichar en el mercado invernal, ya que si no salda sus deudas con la AFE y la RFAF el Recre verá nuevamente suspendidos sus derechos federativos, el club centrará sus esfuerzos en intentar que no se marchen jugadores de su plantilla. Y el que saldrá, salvo sorpresa, es el lateral diestro madrileño de 19 años Mario Hernández, que no fue inscrito con la primera plantilla y regresará tras su cesión desde el Rayo Vallecano. En la rueda de prensa posterior al choque ante el filial del Granada, al propio técnico albiazul, José María Salmerón, se le escapó un "no sé si Mario se va a quedar" que parece clarificar el panorama de un futbolista cuyo futuro se antoja que estará lejos de Huelva.