Ricardo Ubric

Sábado, 22 diciembre 2018 | Leída 115 veces

fútbol > recre-recreativo granada

En su valoración del encuentro, saldado con triunfo del Recre por 2-1 contra el filial del Granada, el técnico del Decano, José María Salmerón, explicaba que "la primera parte la empezamos bien los primeros 20 ó 25 minutos y el partido fue igualado y sin grandes ocasiones pero en el tramo final quizás por nerviosismo perdimos confianza con el balón y ellos tuvieron más la pelota, pero sin grandes ocasiones. Y en la segunda parte lanzamos mal una falta y no defendimos bien esa acción porque es un gol que prácticamente regalamos. A partir de ahí creo que en la actitud y superioridad fuimos mejores e incluso en las últimas acciones pudimos hacer algún gol más en una contra y creo que en un penalti que ha habido sobre Caye Quintana".

No compartía la opinión de su homólogo en el banquillo del Recreativo Granada, Pedro Morilla, ya que señalaba que "no creo que haya sido injusto el resultado. Injusto fue la semana pasada. Ellos tampoco han creado apenas ocasiones. Al final tuvieron la pelota en los últimos minutos. A veces las sensaciones engañan. Hemos hecho mejores cosas y hemos tenido más ocasiones".

Sobre los motivos de la reacción de su equipo tras el gol visitante, el míster albiazul apuntaba que "con las sustituciones creo que lo que ha cambiado ha sido la actitud. En los últimos 15 minutos de la primera parte habíamos tenido momentos malos, pero tras el gol tuvimos más la pelota y filtramos bien el balón al área y salieron bien las cosas".

También se le cuestionó a Salmerón si no le había tenido demasiado respeto con su alineación inicial al Recreativo Granada. "El único cambio ha sido un poco el de Iago Díaz porque estamos hablando de un equipo muy fuerte que opta a jugar los 'play-offs' de ascenso. Tienen un presupuesto muy grande y sabíamos que sería un rival difícil. La situación ha sido manejable hasta que psicológicamente perdimos la confianza. A veces las cosas se dan mejor o peor, pero queríamos tener más velocidad arriba con Iago Díaz", matizó.

El preparador del conjunto onubense también hacía su balance de la primera vuelta liguera, a la que le faltan un partido ahora que ha llegado el parón navideño: "Me voy con la sensación de que me faltan cinco o seis puntos y así se lo he hecho saber a la plantilla. Después de vacaciones prepararemos los siguientes partidos. Yo soy siempre muy ambicioso y creo que el equipo está avanzando. Pero ahora mismo sólo me programo para ganarle al Villanovense. Quiero que el equipo vaya mejorando tanto con balón como sin él".

Del hecho de que su equipo ganó en la pizarra y gracias a dos goles de balón parado, indicó que "eso a veces son cuestiones de fútbol. Es verdad que con Víctor Barroso mejoramos a balón parado y tiene esa capacidad y esperamos que en 2019 hagamos más goles así. Y a ver si me pitan también algún penalti".

Por último, Salmerón no se mojaba demasiado sobre posibles altas o bajas en el mercado invernal. "No sé exactamente qué es lo que va a ocurrir. Nos vamos a ir de vacaciones y dependiendo de las circunstancias que podamos tener y de lo que pase en el futuro ya veremos qué es lo que pasa", concluyó.