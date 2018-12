Redacción

Sábado, 22 diciembre 2018 | Leída 22 veces

fútbol > recre-recreativo granada

18.42 h. "El Recre en cuanto a juego, y quitando la última contra, no nos ha generado ocasiones ni ha trenzado jugadas con más de cinco pases consecutivos. Quizás no nos esperábamos que fueran tan conservadores, pero son un equipo muy competitivo y con buenos futbolistas. Te puede ganar partidos sin hacer un gran fútbol", señaló el técnico del filial del Granada.

Pedro Morilla, el entrenador del Recreativo Granada, señaló en la rueda de prensa del Nuevo Colombino que "creo que el resultado es muy injusto para lo que se ha visto en el terreno de juego. Creo que hemos sido superiores, pero los detalles en esta categoría te condenan. No hemos sabido defender bien las acciones a balón parado de un rival con una gran plantilla para proponer mucho y con jugadores muy buenos para esta categoría. Ellos han sido mucho más listos y somos un filial que debe aprender. Los chavales han hecho un derroche muy bueno dentro de nuestras características. El Recre en cuanto a juego, y quitando la última contra, no nos ha generado ocasiones ni ha trenzado jugadas con más de cinco pases consecutivos. Quizás no nos esperábamos que fueran tan conservadores, pero son un equipo muy competitivo y con buenos futbolistas. Te puede ganar partidos sin hacer un gran fútbol".

En su valoración del encuentro, el míster del filial nazarí añadió que "el campo no da para mucho más, pero creo que nosotros hemos querido llevar más el peso del partido. El encuentro lo han mandado dos detalles, y en el primero el córner ha sido evitable y el otro ha sido una jugada lateral que podíamos haber defendido mejor. Somos un equipo joven aunque no nos gusta buscar excusas. El Recre tiene un gran equipo pese a los problemas económicos. El otro día la Balona se nos puso por delante a los dos minutos y ya no pudimos marcar y hoy tampoco hemos podido remontar. La liga está muy igualada y bonita y con muchos equipos históricos que quieren meterse arriba. No somos conformistas y vamos a intentar pelea todos los encuentros".