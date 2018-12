huelva24.com

Sábado, 22 diciembre 2018

Su portavoz, Pilar Miranda, indicaba que "nosotros representamos a la ciudadanía y no hay derecho a que pasen estas cosas. El tema del Recre es muy importante y no es lógico que pasen este tipo de cosas en un Ayuntamiento como el de Huelva. Los ciudadanos no se lo merecen. El equipo de gobierno tiene que hacer las cosas bien y darnos documentos e informes técnicos proque es un procedimiento jurídico muy complicado. Tienen que reunirse con la oposición y no obrar con tanta falta de transparencia, ocultando información y con recovecos y por la puerta de atrás. Nunca en este Ayuntamiento se han utilizado este tipo de prácticas".

"Nos da muchísima pena que esté acabando el año y enterarnos de que se han dejado sin gastar 3,8 millones de euros con las necesidades que tiene Huelva, con la cantidad de ciudadanos que han venido con problemas a este Ayuntamiento, sin vivienda, sin trabajo, con las calles llenas de suciedad... Qué falta de gestión. Al Recre le está pasando lo que le está pasando por la falta de gestión, por la culpa de la falta de hoja de ruta y porque el equipo de gobierno no tiene una identidad ni un plan para actuar en los momentos difíciles. Es una pena y una lástima que el equipo de gobierno en vez de resolver problemas los esté creando".