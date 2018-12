R. Ubric

Sábado, 22 diciembre 2018 | Leída 21 veces

Escoció bastante el empate de la pasada semana contra el Atlético Sanluqueño, y es que el fallo arbitral empañó la buena actuación del Recre, que quería ofrecerle un triunfo a su afición para seguir enganchado al sueño de los ‘play-offs’. El objetivo anda ahora a siete puntos de distancia, que no es ni cerca ni lejos, ya que todavía quedan 21 jornadas de la competición por delante, pero más allá del nivel deportivo del equipo albiazul está el tema económico. No puede desligarse el uno del otro, así que si esta Navidad no se solucionan los problemas institucionales parece imposible que el Decano pueda aspirar a algo.

Es una incógnita saber si el dueño del club, el Ayuntamiento de Huelva, solucionará el tema de los impagos y abonará todo lo que le debe a los jugadores antes del día 31 de diciembre, tal y como ya ha señalado públicamente el alcalde, Gabriel Cruz. Si eso no sucede, es bastante probable que en enero se marchen de la plantilla cinco o seis futbolistas, con lo que ya la permanencia pasaría a ser el único objetivo para una temporada que comenzó con mucha ilusión y que va camino de convertirse en lo mismo que las tres anteriores, es decir, un fracaso y una transición hacia no se sabe qué.

En cualquier caso, la plantilla siempre ha asegurado estar centrada en el tema deportivo y señala que el césped es su válvula de escape ante la crisis y su manera de reinvindicarse. Por eso querrán despedir el año con una victoria que les acerque algo a la zona alta. Esta campaña ya han superado en el Nuevo Colombino a los filiales del Málaga, el Almería y el Sevilla, aunque a todos ellos con bastante sufrimiento, y esta tarde buscarán el pleno frente al Recreativo Granada, que es el filial mejor situado en la clasificación, ya que está empatado a puntos con el propio Decano, y que tiene mejores cifras cuando juega como visitante que de local.

José María Salmerón, el técnico del Recre, no podrá contar con Tropi, que por acumulación de amonestaciones se perderá su primer partido de la temporada, ni tampoco con los lesionados Marc Caballé e Ismael Benktib. En cuanto a la alineación, no parece que vaya a diferir demasiado de la de la semana pasada. Parece seguro que Traoré entrará por Tropi en el doble pivote acompañando a Fernando Llorente, y quizás Pina o Lolo Plá también puedan tener su oportunidad de salir desde el inicio. En el Recreativo Granada, su entrenador, Pedro Morilla, confía en el buen momento goleador de Nacho Buil y Ontiveros. No podrá contar con Carlos Neva, Juancho, Isi, Ontiveros, Dani Moreno y Casti. En sus tres visitas histórias al estadio albiazul, el filial nazarí se ha llevado dos empates y una derrota por la mínima.

FICHA TÉCNICA:

RECREATIVO DE HUELVA: Marc Martínez; Diego Jiménez, Israel Puerto, Iván González, Pablo Andrade; Traoré, Fernando Llorente; Alberto Quiles, Carlos Martínez, Iago Díaz; y Caye Quintana.

RECREATIVO GRANADA: Lejárraga; Marín, Héctor, Cambil, Serrano; Torres, Jean Carlos, Andrés García, Nacho Buil; Caio y Morillo.

ÁRBITRO: Sáez Vital (colegio gaditano).

INCIDENCIAS: Encuentro correspondiente a la décimo octava jornada liguera, que se disputará en el estadio Nuevo Colombino a partir de las 16.30 horas.