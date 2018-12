huelva24.com

Viernes, 21 diciembre 2018 | Leída 25 veces

Recreativo

Todos los partidos que conforman el Ayuntamiento están a favor de la venta del club, incluido el equipo de gobierno. Así, en la moción presentada por parte de Ciudadanos, a favor de iniciar un procedimiento negociado, hubo unanimidad en apoyarla. Sólo hubo reticencias en cuanto a la enmienda promovida por Mesa de la Ría, de cara a fijar el 31 de enero como fecha a tope, informó Albiazules.es.

A este respecto habló el alcalde. Gabriel Cruz aseguró que “yo lo que dije es que después de tres procesos, inmediatamente no iba a publicarse un concurso porque no tenía ningún sentido. Pero desde luego la puesta en venta de las acciones del club es ineludible. Aquí la voten a favor o no la voten a favor no puede garantizar que se pueda cumplir, Más allá que para iniciar un procedimiento negociado hay que definir cuáles son las condiciones mínimas de ese convenio, llevarlo a pleno, aprobarlo e iniciar un procedimiento, estamos hablando de comprometer una fecha de publicación en la plataforma de contratación, que eso es imposible aseverarlo. Lo que si podemos decir es que en la hoja de ruta y en la voluntad, el resultado final por el bien del Recreativo de Huelva, y el bien de la ciudad, pasa por la transmisión de las acciones del Recreativo de Huelva, sin duda“.

“Si va a un negociado se hablará con mucha gente. De hecho se sigue hablando con mucha gente porque todos tienen derecho a presentarse. Pero no tiene sentido comprometer una fecha que sabemos todos que es de imposible cumplimiento“, dijo el primer edil sobre una Transaccional que fue retirada de la votación por parte de Rafael Gavilán.