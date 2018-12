huelva24.com

Viernes, 21 diciembre 2018 | Leída 308 veces

Para el de Fuengirola quedan pocas

22.23 h. Manuel Carraso ha hecho oficial en sus redes sociales que no quedan entradas para el concierto que ofrecerá el 11 de mayo en Huelva dentro de la gira 'La Cruz del Mapa'. "No dejáis de darme alegrías!!! Gracias mi tierra! En sólo unas horas entradas agotadas!! Qué ganas!!! Y me dicen que en Fuengirola quedan las últimas entradas...", expresó el cantante isleño.