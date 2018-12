huelva24.com

Viernes, 21 diciembre 2018

15.16 h. El técnico albiazul señala sobre la modificación presupuestaria que llevará a cabo el Ayuntamiento que “lo que me parece bien es que se solucione, no entro en las formas". Asegura que “había que resolver el problema de verdad, no medias” y que si se confirma el pago "el equipo tendrá una tranquilidad que no ha tenido en estos meses". Entendería más protestas de los jugadores pero "intentaría que se entendiera que hay una solución y no es el momento adecuado".

José María Salmerón, técnico del Recreativo de Huelva, defendió la inyección de dinero público por parte del Ayuntamiento en el club. “El Recre es un club muy importante para la ciudad, tiene una afición muy grande y entiendo todas las situaciones, pero si no tener un equipo en una categoría representativa no es bueno para una ciudad. Almería por ejemplo tiene un equipo en Segunda A y se nota en la calle. Hay tantas deficiencias como aquí pero da a la ciudad cosas. Para estar en categoría superior tiene que funcionar todo y hay que recobrar eso. Habrá opiniones para todo pero el fútbol da riqueza a una ciudad en muchos aspectos”.

Salmerón opinó sobre la noticia de que el Ayuntamiento de Huelva llevará a un pleno extraordinario una modificación presupuestaria para inyectar 3,8 millones en el club y expresó que “lo que me parece bien es que se solucione, no entro en las formas que se puede encontrar. Ojalá se solvente. Tenía fe porque se hizo una apuesta clara en un pago que se hizo y este club tiene que tener futuro en el fútbol por su gran afición y ciudad”.

El técnico almeriense valoró el gesto pero espera que se haga real. “Te da tranquilidad de alguna manera que se pueda resolver, pero en principio si la noticia se da y es así el equipo tendrá una tranquilidad que no ha tenido en estos meses. Es muy complicado entrenar y competir en una situación normal y al final trabajas durante la semana para competir el domingo pero siempre te falta algo. Ojalá se solvente todo. Hemos tenido fe en que se pueda resolver”, explicó.

En cuanto a la salida de jugadores, que ahora se vería frenada, comentó que “no sé lo que puede ocurrir. Cuando tienes el poder de decidir sabes que no van a salir, cuando no lo tienes por el no pago se abre una puerta que ojalá no esté abierta y esperemos que no tengamos problemas”.

“El sentir de mucha gente lo ha ido transmitiendo a la dirección deportiva y a mi espero que se resuelva todo y no se vaya nadie, pero hay cosas particulares que no depende de nosotros y ojalá no se produzcan”, agregó. Resaltó que “había que resolver el problema de verdad, no medias y hay optimismo en ese sentido”.

Sobre si la plantilla seguirá protestando, señaló que “siempre apoyo a mi equipo. El vestuario es el aspecto más importante e intentaría que se entendiera que hay una solución y no es el momento adecuado pero si el equipo entiende que debe hacerlo, pero hay que estar tranquilo y dar una imagen más acorde a lo que es el club”.

Ganar antes de vacaciones

En lo deportivo resaltó que sólo piensa en “ganar los tres puntos. Tenemos un partido muy complicado ante un equipo que lleva varios años haciendo plantillas para estar siempre arriba, con un presupuesto alto y jugadores de cantera y otros con proyección de fuera. Vamos a tratar no pensar en que tenemos vacaciones y si en ganar para que sea una semana fantástica”.

Sobre la baja de Tropi comentó que tiene “confianza” en los posibles recambios, aunque reconoció que “él tiene cualidad, que destaca a la hora de robar y no baja el ritmo, como empieza termina, pero confianza en que el que salga lo hará bien”. Señaló como opciones a Traoré o Borja, “dependiendo de qué queremos darle a la posición, pero no tengo una gran preocupación en ese sentido”.

Mirando a modo de balance lo que se lleva de campeonato, Salmerón expuso que “tengo la sensación de que competimos bien, aunque hicimos partidos mejores y peores, pero hay más buenos que malos y tengo sensación de que nos faltan cinco o seis puntos pero ojalá que en lo que nos queda tengamos más suerte. Ahora es importante irnos con 3 puntos y espero que todo vaya bien”.