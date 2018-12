huelva24.com

no impedirán que vox esté presente en la mesa del parlamento

Se trata, según ha apuntado Moreno durante su intervención ante la Junta Directiva de NNGG-A, de "un paso no definitivo, pero sí muy importante para lograr un gran acuerdo" con la formación naranja para la formación del nuevo gobierno en Andalucía. "Espero que sea el comienzo de otros grandes acuerdos que tenemos que alcanzar en los próximos días", ha señalado.

En concreto, PP-A y Cs han acordado las 20 medidas para los 100 primeros días de gobierno, pero tienen aún que cerrar un documento más amplio de entre 80 y 90 puntos para un programa común, según han indicado fuentes del PP-A, que advierten que lo que queda son "flecos sin importancia", que no van a imposibilitar el acuerdo.

Los 'populares' consideran que antes del día 27, fecha en la que se constituye el Parlamento, además del acuerdo programático, tiene que estar cerrada la composición de la Mesa, en la que no ponen impedimentos para que Vox entre, y la investidura. "Si no hay acuerdo sobre estas tres patas, no habrá acuerdo", garantizan las citadas fuentes.

El líder del PP andaluz ha indicado que, "de manera inmediata y sin perder ni un minuto", comenzará la negociación para la conformación de la Mesa del Parlamento y la investidura. "Entramos ahora en otra fase claramente decisoria, que pueda abrir definitivamente la puerta al cambio en Andalucía", ha apuntado.

Tras mostrarse convencido de que "se va en buen camino para hacer un gran gobierno en Andalucía", el candidato del PP-A a la Presidencia de la Junta ha vuelto a reclamar "celeridad y responsabilidad" en las negociaciones, argumentando que "no hay excusas para limitar el tiempo del cambio". "Los ciudadanos nos piden que aceleremos los procedimientos y que el cambio llegue cuanto antes y no podemos decepcionarles", ha indicado Moreno, quien ha querido dejar claro que su formación está "a disposición" para negociar cualquier día, incluso en la mañana del día de Navidad, con el objetivo de cerrar un acuerdo antes del 27.



"La buena noticia del cambio"

Ha destacado que el PP-A "sabe escuchar y dialogar" y ha considerado necesario conformar un gobierno "sólido" para encarar el futuro. "Si no perdemos el tiempo, la buena noticia del cambio va a llegar muy pronto a todos los hogares andaluces", ha afirmado el líder del PP-A, quien espera que "lo antes posible" se cierre un gran acuerdo para que el Gobierno "se ponga a funcionar".

"Cuanto antes funcione, antes se resolverán los problemas de los andaluces", ha aseverado Moreno, quien se ha mostrado convencido de que cuando se alcance un gran acuerdo "muchos andaluces van sonreír un poquito más y van a tener las mejores navidades de sus vidas".

"Vamos a hacerles un regalito, con un gobierno cercano, que escuche y que sea capaz de asumir los grandes retos que Andalucía tiene por delante", ha concluido el presidente del PP-A y candidato a la Presidencia de la Junta.