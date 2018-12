Agencias

Viernes, 21 diciembre 2018 | Leída 219 veces

"no se ha ganado a las víctimas, sino a la falta de profesionalidad"

Por su parte, la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha confirmado la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) que, al igual que la del Tribunal del Jurado de la Audiencia Provincial de Huelva, absolvió a Francisco Javier Medina.

En declaraciones a Europa Press, Rivera Zarandieta ha remarcado que han afrontado todo este periodo de deliberación con "tranquilidad" pero con la incertidumbre propia de estar esperando la deliberación de un tribunal, pero "todo estaba abocado a que el único pronunciamiento fuera la ratificación de la absolución".

Respecto al propio Francisco Javier Medina y su familia, ha asegurado que están "tranquilos" y que amigos y vecinos se han acercado al domicilio para felicitarles por el fallo y seguramente sean más los que se acerquen de manera espontánea a lo largo del día.

No obstante, ha apuntado que quieren ser respetuosos con la familia de los fallecidos ya que esto "no es una victoria contra las víctimas sino contra la falta de profesionalidad de los investigadores" de este caso, ha enfatizado. En esta misma línea, el letrado ha afirmado que aún no había tenido tiempo de leer en profundidad el fallo, incidiendo en que el alto tribunal "no podía desatender lo que pasó en el juicio".

Por ello, cuestionado por si cree que la acusación particular intentará abrir cualquier otra vía para conseguir la repetición del juicio, Rivera Zarandieta ha subrayado que tanto el recurso de casación como de apelación pueden considerarse "una temeridad" y ha dudado de que lo mejor sea "seguir embarbascando esto" puesto que, a su parecer, lo que hace es "dificultar" una investigación para que se encuentre "al verdadero autor de tales de crímenes".