Viernes, 21 diciembre 2018 | Leída 48 veces

Recreativo

Manuel Gómez, portavoz del equipo de gobierno, dio su valoración sobre la información que se ha conocido hoy. Un plan de rescate de 3,8 millones de euros que evitará la liquidación del club, avanzado por el diario Huelva Información. En declaraciones al citado medio comentó que “lo único que vamos a hacer es lo que ha defendido el alcalde siempre que es no dejar caer al Recreativo nunca. Es una seña de identidad, un BIC que hemos expropiado precisamente para evitar su desaparición“, añadiendo que “existe un informe del que se dará traslado a los grupos políticos en el que se explica que la situación del Recre necesita de una inyección económica que se cifra que alrededor de 3,8 millones de euros para evitar que el club entre en causa de desaparición“.

Con respecto a las críticas de la oposición manifestó que “cada uno que se indigne con lo que quiera, nosotros nos indignamos con la situación en la que nos encontramos al Recreativo. Lo que es indignante es que tuvimos que expropiar al club, darle casi 8 millones de euros y ahora otros 3,8 más por la gestión de anteriores administraciones que eran propietarias del Recreativo“. Según el concejal “tienen que retratarse y decidir si están a favor de que siga existiendo el Recreativo o no exista. Ya nos gustaría no tener que manejar esta situación, pero nos la hemos encontrado, es nuestra responsabilidad y todo lo demás son posicionamientos hipócritas“.

También explicó que la inyección de fondos públicos no repercutirá negativamente en la ciudad, ya que “estamos hablando de partidas no ejecutadas del capítulo 1 que si no se gastan se perderían y es posible salvar al Recre sin tocar los servicios municipales ni ningún tipo de minoración sobre los servicios públicos“.