Mario Asensio

Viernes, 21 diciembre 2018 | Leída 7 veces

Judo

Este sábado, los judocas del CD Huelva TSV, que cada día se entrenan en Forus Huelva, bajo la dirección de Santiago Bernárdez, tomarán parte en Cáceres en la cita más importante del año a nivel nacional: el Campeonato de España Absoluto 2019. Entre sus participantes, Cinta García y Almudena Gómez, intentarán mejorar su última participación, con plata y bronce, respectivamente, en las categorías de -48Kg y -52Kg. Además, tras la celebración del mismo, tendrá lugar la Gala anual de la Federación Española de Judo, donde entregarán a Santiago el 4º DAN, en reconocimiento a su ascendente trayectoria y resultados deportivos de sus pupilos en los últimos años.

Cinta García, que este año ha logró medallas internacionales en Glasgow y Málaga, cuenta en su palmarés con tres platas y un bronce en la categoría de menos de 48 kilos y aseguró a huelva24.com que “este año espero conseguir el oro”.

“Llego muy bien preparada y con ganas de darlo todo”, resaltó García, que se ve en mejores condiciones a las que llegó al Campeonato de España del año pasado. Expresó que lleva “las ideas mucho más claras” en un “campeonato muy importante para mí”. Es por ello que se mostró confiada de “poder llegar de nuevo a la final y traerme el oro a casa”, comentó. Ve como rivales “más fuertes” Julia Figueroa, Laura Martínez y Mireia La Puerta.

Su compañera Almudena Gómez, que compite en la categoría de menos de 52 kilos, también acumula tres podios consecutivos. Fue bronce 2015, plata en 2016 y nuevamente bronce en 2017. “Me siento a tope y con muchísimas ganas de ir a por todas para intentar sumar una medalla nacional más”, manifestó Gómez, que se mostró consciente de que este objetivo “no va a ser fácil” ante “las mejores del país”.

Aseguró que “los retos me enchufan y me siento preparada para hacerlo lo mejor que sé”. Detalló que ha entrenado mucho y cuidado “cada detalle”, pero que también ha atravesado “muchos altibajos, lesiones, idas y venidas con las categorías de peso”, pero subrayó que “éste es el momento de recoger lo que he sembrado y mi objetivo es ser Campeona de España”.

Opinó que en los últimos meses la categoría se ha puesto “muy competitiva” con dos judocas metidas en el Top 30 Mundial. Señaló como favoritas junto a ella a Ana Pérez, Estrella López y Laura Bajo.