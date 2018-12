Jueves, 20 diciembre 2018 | Leída 144 veces

confidencial

Si España entera está conmocionada por el terrible crimen cometido contra Laura Luelmo, no es difícil hacerse una idea de cuál es el ambiente que se respira en la ‘zona cero’ de la tragedia, triste honor que comparten, además de Zamora –localidad natal de la víctima–, El Campillo y Cortegana.

Quizá en esta última los sentimientos de dolor por lo sucedido tiene la particularidad de verse mezclados con la rabia de haber tenido tan cerca al responsable de semejante atrocidad y no haber podido hacer nada para evitarlo. La memoria colectiva, además, tampoco puede evitar tener presente el historial asesino de los hermanos Montoya. Por ello, los corteganenses, que han vivido estos últimos días con el alma en vilo presintiendo el terrible desenlace de la desaparición y la mano criminal que podría estar detrás de la misma, sentían miedo sabiendo que uno de los hermanos estaba libre y en el pueblo, disfrutando de un permiso carcelario. Prueba de la tensión acumulada son la reacciones a la publicación en Facebook de un mensaje del alcalde de la localidad, José Enrique Borrallo:

Ante la alarma social generada y después de las gestiones realizadas tanto en la tarde de ayer como en la mañana de hoy, os adelanto que Luciano Montoya vuelve a entrar en prisión hoy. A partir de este momento este Ayuntamiento trabajará y hará todo lo que nos permita la ley para que esta persona no vuelva a Cortegana. Todos hemos vuelto a pasar momentos complicados, pero Cortegana ha sabido estar a la altura. Os lo agradezco.

Muchos de los comentarios a continuación fueron de felicitación hacia el primer edil por el anuncio realizado –pese a que el Ayuntamiento poco tiene que decir en asuntos que competen exclusivamente a la justicia penitenciaria–, evidenciando que en el pueblo hay miedo a esta familia; pero también los hubo de agrios reproches por lo que algunos consideran dejación de funciones o falta de sensibilidad. Por ejemplo –señalaban– a la hora de salir de una manera más clara en defensa del pueblo y dejar claro que sus habitantes no son racistas, sino ”seres humanos indignados”, y que Cortegana, por supuesto, es algo más que la familia Montoya. También le echaron en cara el no haber estado presente en el minuto de silencio convocado en memoria de la chica asesinada, a lo que contestó el propio alcalde señalando que le fue imposible pues había acudido con su hijo al médico: ”Dignificar Cortegana es tarea de todos. Os agradezco que hayáis estado a la altura”, dijo el edil en su muro de Facebook. Y tampoco parece haber gustado la imagen que se estaba dando del pueblo en las distintas televisiones, respondiendo Borrallo que, efectivamente, exigieron una rectificación a algunos medios, ”y así lo han hecho”. Resumiendo, que quizá el alcalde no esperaba que su mensaje, mayoritariamente aplaudido por sus seguidores en esta red social, fuera respondido también de una forma tan crítica por numerosos vecinos.

Man o Matic vuelve al lugar del crimen. Hay una expresión muy cinéfila que dice que “el asesino siempre regresa a la escena del crimen”. En este caso es la víctima la que acude al lugar y para tomar cartas en el asunto. Man o Matic ha publicado en sus redes sociales una imagen en la que se le ve haciendo lo que mejor sabe hacer, crear arte. “Terminando el año en el antiguo Mercado del Carmen, Huelva capital 2018”, escribió el artista onubense Adrián Pérez Vázquez, dio vida a muchas de sus obras más populares en las viejas paredes de este escenario. Su museo al aire libre tuvo su punto álgido, hasta que el Ayuntamiento de Huelva eliminó gran parte de las obras para que una empresa instalara un párking y se cubrieran con lonas serigrafiadas las paredes. Man o Matic llevaba un tiempo sin pintar a golpe de graffitti en Huelva, ya que su talento es cada vez más demandado en otras ciudades españolas y países. Su trabajo más reciente hasta ahora era uno dedicado al astrofísico Stephen Hawkings en Jaén. Veremos de qué va esta nueva obra. Seguro que gusta y no deja indiferente.

Manuel Carraco emociona a niños con cáncer. El artista isleño Manuel Carrasco hace brotar multitudes allá donde va. Está en la cresta de la ola del éxito y recibe como recompensa mucho cariño multiplicado a la acción que el imprime con su música. Su nuevo disco está levantando a las masas nuevamente y tras varias firmas, encuentros, conciertos sorpresa y otros eventos, se constanta nuevamente que la vida le sonríe. Y qué mejor, pensará él, que compartir su estado de gracia con quienes más ganas tienen de escucharle y quedar bendecidos por su música. En esta ocasión, Manuel Carrasco quiso ofrecer un gran regalo de Navidad a los niños con cáncer que se encuentran en la Unidad de Oncología del hospital Virgen Del Rocío de Sevilla. Allí cantó uno de sus himnos, ‘No dejes de Soñar’, que emocionó a los presentes, que se unieron a él para cantar a coro. Es la magia que provoca Manuel Carrasco y la constatación de que tiene un buen corazón, que pese a disfrutar del éxito no se olvida de ayudar a quien lo necesita. Y es que a veces un rato como este, vale más que el oro.