el día 27 se conformará la mesa del parlamento

El presidente del PP Andaluz, Juanma Moreno, pidió hoy a Ciudadanos “agilidad en la negociación porque muchos andaluces están deseando el cambio político cuanto antes y tenemos la enorme responsabilidad de no defraudarles. El PPA no quiere defraudar ese caudal de ilusión”. Afirmó que “el acuerdo no puede dilatarse en el tiempo”, ya que aseguró que existe “plena voluntad” por ambas partes.

Moreno reclamó “seriedad en los plazos para que sean realistas”, ya que “estamos a siete días de la constitución de la Mesa del Parlamento y el inicio de una nueva legislatura”. Se mostró convencido de que el acuerdo que es “viable” y advirtió que “no podemos retroceder ni parar por tacticismo político”. Aseguró el PPA tiene “plena disponibilidad” para “negociar todos los días, avanzar y superar la falta de concreción, que es lo que piden 1,8 millones de andaluces que han votado por el cambio”. “Acordar cuanto antes una base sólida para el futuro gobierno de Andalucía mandará un mensaje positivo a los andaluces y a los inversores”, dijo.

El presidente del PPA manifestó que antes del día 27 de diciembre “tenemos que tomar una decisión” y anunció que si no hay acuerdo para esa fecha el PPA presentará un candidato o candidata a la Presidencia del Parlamento y los partidos tendrán que decidir entre cambio o continuidad”.

El presidente del PPA consideró que “sería muy grave” una negociación en paralelo de Ciudadanos con el PSOE porque “el PSOE no puede formar parte del cambio, sino que es antagonista del cambio, no quiere que nada se mueva y no haya reformas”. Insistió en que “es imposible pensar en un cambio con la participación del PSOE” y reclamó a Susana Díaz “que no se enroque, porque el 2D los ciudadanos le hicieron un jaque mate a las políticas socialistas. Tiene que aceptar las reglas del juego y que se acabó la partida”.

Aliado de la agricultura

Juanma Moreno mantuvo hoy una reunión con la Junta Directiva de Asaja Andalucía, a la que trasladó que el nuevo gobierno del cambio va a ser “un aliado, que escuchará y atenderá demandas siempre”. Insistió en la importancia del sector agroindustrial en Andalucía y manifestó su compromiso de “facilitar su actividad, quitando los obstáculos que se están generando desde la administración”. Así, se comprometió a rebajar la presión fiscal y eliminar burocracia, que son “un freno a la creación de empleo”.

Señaló que el Impuesto de Sucesiones y Donaciones “limita el relevo generacional en explotaciones agrarias y ganaderas” y aludió también a la “dispersión normativa y la confusión de normas, leyes, disposiciones y reglamentos que afectan a la rentabilidad del sector”. Agregó que el nuevo gobierno también será “aliado” de la agroindustria en la comercialización y promoción de los productos, en los seguros agrarios y en las negociaciones nacionales e internacionales.