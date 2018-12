huelva24.com

Recreativo

José Antonio Fernández, delegado de la Federación Andaluza en Huelva, habló en Cope Huelva acerca de los 550.000 euros que el Recreativo tiene que pagar antes del 31 de diciembre al organismo regional. “Llevamos tres años de paciencia. Ha sido tiempo más que suficiente. En este tiempo muchas instituciones han cobrado ya y la Federación ha recibido sólo una muy pequeña parte. Con esa deuda se ha demostrado por activa y pasiva que la Federación y su presidente, Eduardo Herrera, han tenido una paciencia infinita, llegándose a incumplir todos los acuerdos que se han ido cerrando en estos tres años”, expuso con rotundidad en palabras recogidas por huelva24.com.

Fernández comentó sobre la posible solución que articulará el Ayuntamiento de Huelva, aún no anunciada, que “si es cuestión de días no debería hacer un problema pero es hora que la federación cobre su dinero, porque siempre ha estado apoyando y estará al Recreativo de Huelva”.

Aseguró que la Federación levantó la mano y el club pudo competir. “No lo podemos maquillar ha sido así. El Recre es un BIC y por ley hay que protegerlo y echarle una mano, pero es mucho tiempo esperando ese dinero y con promesas incumplidas”.

Sobre lo que puede provocar que no haya pagos antes de final de año, aseguró que “me preocupa que se marchen jugadores y más que irse, que están en su derecho, me preocupa que no se les pague el 31 de diciembre y no se retiren las denuncia, porque eso impediría que el club pudiera reforzarse y le dejaría en una situación complicada”.

Además, dejó sobre la mesa una cuestión: “por qué si el Ayuntamiento e hizo cargo no ha pagado desde entonces. El alcalde pensaría que tras levantamiento del embargo todo seria más fácil y llegarían sponsors, pero no ha sido así y todo sale del Ayuntamiento y de la campaña de socios y es complejo”.

Mirando hacia atrás, aseguró que en los últimos 12 años en el club faltó “principalmente sentido común”. Recordó que cuando el club estaba en primera debería haber articulado “un plan económico de futuro” y que ha habido “personas no adecuadas al frente del club”, donde se debería de haber elaborado presupuestos, “austeros no, lo siguiente”. Apuntó al respecto que “con una empresa de gestión la deuda aumentó 1,5 millones el último año”, en referencia a Eurosamop.

“Ojala esté cerca la solución y que venga el dinero y se pueda pagar a jugadores y empleados y seamos un club normal”, deseó Fernández, que agregó que “hay que ser optimista sino no tiene sentido que el equipo saliera a jugar el domingo el partido de liga, aunque es penoso tener que esperar hasta ultimísima hora una vez más”.

Con respecto a si la solución está en una venta, el dirigente onubense consideró que “tenemos experiencia por Comas y dos fallidas. El pliego que sea de garantía y el grupo que venga, que se estudien sus soluciones y sean viable Si hay venta que sea para el futuro se pueda asegurar y no se falle en los pagos a Hacienda, Seguridad Social y jugadores y empleados y que el club se ajuste a un presupuesto real”.

“Todos sabemos que subir a Segunda sería la solución más inmediata para paliar la deuda en pocos años, pero en el fútbol 2 y 2 no son cuatro y una gran plantilla no es garantía. Hay que sentar bases como hizo Diego De la villa, con un presupuesto cerrado en el que si se puede, ahorrar y mirar a la cantera y hacer un plan de pagos”.

Por todo lo vivido, el que estuvo dentro del club como fisioterapeuta muchos años, aseguró que “es la peor etapa de Recreativo que yo recuerde. Es verdad que el Recre siempre ha sido un club sufridor y muy rara vez ha sido boyante económicamente, pero es la peor buscando dinero donde no hay y siempre a última hora. Demandamos tranquilidad”.