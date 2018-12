huelva24.com

Jueves, 20 diciembre 2018

Mensaje de Navidad

12.58 h. José Vilaplana, antes de leer su tradicional mensaje de navidad, quiso dedicar unas palabras a Laura Luelmo y su familia. Así, ha señalado que "he podido estar discretamente con la familia y no puedo más que decir, Señor, guarda su alma en la paz junto a ti, da fortaleza y consuelo a esta familia y, en cuanto a la sociedad, que encontremos los caminos para que estas muertes dramáticas no se vuelvan a repetir. Toda la Diócesis se ha sentido conmovida y en todas las celebraciones ha habido oración por Laura y por su familia". Además, al ser preguntado, ha pedido a la sociedad "un cambio de corazón y sembrar más respeto y comprensión a la vida y a la persona humana e intentar por todos los medios y en todas las edades incentivar el cultivo del corazón".