Jueves, 20 diciembre 2018

El técnico del Atlético Onubense, Iván Rosado, intervino en Onda Cero Huelva donde analizó la marcha de su equipo. En declaraciones recogidas por Albiazules.es indicó que “estamos muy contentos por la temporada y mira que los presagios al inicio eran muy duros. El presupuesto ha bajado bastante y empezamos tarde. De hecho como se estuvieron haciendo los vestuarios de la cantera estuvimos un mes y medio sin poder estar juntos. Los presagios eran duros y la verdad es que estar en la situación en la que están los chavales, ahora mismo de privilegio y tan lejos del descenso, pues es para estar contentos“.

A pesar de dicha felicidad, se mostró serio y preocupado por la situación institucional. Y es que “ya se nos ha ido algún chaval como Santiago, que al principio por el tema de transfer no pudo jugar y cuando ya estaba metido en la dinámica del grupo decidió marcharse por el tema económico. También ha salido que algún compañero como el caso de Diego Vargas, que a lo mejor es posible que se pueda marchar porque ha salido publicado que lo quiere el Sevilla C, en fin, que la situación me tiene muy preocupado“.

Con respecto al primer equipo y haciendo un paralelismo con el amater, Iván Rosado dijo que “cada categoría es un mundo. Nosotros estamos dos categorías por debajo del primer equipo y los presupuestos no tienen nada que ver. Pero es cierto que tengo cierta preocupación porque los equipos con los que competimos y que están llamados a estar en la parte alta, por lo que sabemos se están reforzando y claro, a nosotros no nos sobra nada ni nadie. Esperemos que todo se solucione y que llegue a buen puerto, y que no se nos marche nadie. Ya no es porque no nos podamos reforzar o que se nos vayan compañeros, sino porque no podemos tirar del Juvenil porque están en una situación difícil. Tengo bastante preocupación, no nos sobra nada ni nadie y esos 31 puntos que tenemos en la tabla han sido sudados cada uno, jugado cada partido como una final, porque si no estaríamos en una situación muy dura“.

“Nosotros vamos a intentar progresar en otros aspectos. Ese es el reto y objetivo, que progresen los chavales y que acorten distancias con el primer equipo, para que puedan tirar de ellos cuando consideren oportuno. Ojalá podamos seguir en las posiciones en las que estamos, ya que ha sido una sorpresa para todos. Estamos contentos porque los chavales están consiguiendo trasladar al campo la exigencia que le estamos haciendo llegar desde el cuerpo técnico. Ahora tienen unos días de vacaciones, que bien merecido lo tienen y a la vuelta a trabajar igual de duro o más“.