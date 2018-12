huelva24.com

Jueves, 20 diciembre 2018

La Federación de Peñas del Real Club Recreativo de Huelva entiende que era un paso importante que los socios del Decano tuvieran voz y voto en su Club. Dicho esto, entendemos que sin un plan de viabilidad es ineficaz todo pequeño paso que demos los aficionados.



Es la hora de hacer frente a los impagos y estar al corriente con los trabajadores y jugadores, al igual que con la RFAF y, en definitiva, con todas las obligaciones de pago.



Esta FDP no perdonaría a la propiedad, ni al consejo de administración, que parte de la plantilla pudiera abandonar el club por motivos económicos y, aún más, teniendo los derechos federativos bloqueados. No cabe más alternativa a fecha de hoy que pagar.



Le corresponde al Ayuntamiento hacer frente a los pagos y es su obligación no demorar ni un instante más su responsabilidad.



No dejaremos que pase más tiempo mientras nos insisten en que se está trabajando en la búsqueda de soluciones. No hay más solución que hacer frente a los pagos de las nóminas de jugadores y trabajadores. Todo plan de viabilidad que no tenga un soporte económico no es más que un castillo en el aire, y los tiempos de las promesas pasaron. Es el momento de los hechos.



Si no es factible vender el RCRH, en este momento, a terceros, la propiedad ha de presentar un plan de viabilidad con soporte económico.



Exigimos que, en los próximos meses, tenga lugar un proceso de venta del Real Club Recreativo de Huelva al grupo económico que tenga mayor capacidad financiera y que genere mayor estabilidad. Dicha venta debe tener las clausulas adecuadas para garantizar una sostenibilidad a corto y medio plazo.



Ya pasó el tiempo de la espera y de las promesas, ahora es el momento de los hechos. Esta FDP no entenderá ni compartirá otra estrategia sobre el Decano que no sea pagar con carácter urgente las nóminas, y dar estabilidad económica al club.