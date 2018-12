Viernes, 21 diciembre 2018 | Leída 103 veces

confidencial

De este modo los centros educativos contribuyen, además de a poner su granito de arena para sufragar las obras de caridad de estas entidades, a mantener vivas las tradiciones vinculadas a estas fiestas, como los nacimientos o los villancicos. Esta mañana, sin ir más lejos, hemos podido ver una fantástica muestra de esto que les contamos. Los protagonistas han sido, en esta ocasión, los niños de infantil y primaria del colegio María Inmaculada, que dando forma a una auténtica coral navideña han llenado de música el centro de la ciudad. No hay más que oírles para entender que hay muchas horas de ensayo detrás de esta actuación. Y se notaba simplemente viendo cómo disfrutaba el público: viandantes que se arremolinaban en torno al improvisado escenario y que en muchos casos han contribuido con su donativo para recompensar el talento de los más pequeños. Aquí dejamos una pequeña muestra:





¿Laura Sánchez cantante? Los seguidores de la modelo onubense Laura Sánchez debatían en las redes sociales acerca de los nuevos proyectos que ésta anunciaba. Ataviada con cascos grandes y ante el micrófono en un estudio de grabación decía “Voz!!! De los sitios que más me gusta estar...”. Con estas pistas el debate giraba en torno a si Sánchez estaba cantando para grabar algún tema musical o doblaba una película o serie. En una vena más cómica, también la veían en el papel de presentar los informativos de Radio Nacional de España. En lo que todos coincidían es en que les encanta la voz de la onubense, siempre inquieta, polifacética y demostrando su valía. Le deseamos mucha suerte en esos nuevos proyectos y estaremos atentos para resolver el enigma.

El parking eléctrico de Dumois. Ya hemos explicado alguna vez que Huelva no es, precisamente, un modelo de ciudad para la implantación del vehículo eléctrico. Como en tantas otras ciudades, los puntos públicos de recarga son insuficientes para que cualquier persona se plantee siquiera sustituir su vehículo convencional por uno movido exclusivamente por baterías, como se nos ‘aconseja’ desde los poderes públicos penalizando cada vez más el uso de motores de combustión. Que haya pocos no quiere decir que no haya. Es más: debido a su alto precio, la situación es ideal para quien se pueda permitir tener un segundo coche, en este caso eléctrico, para pequeños desplazamientos. Es el caso del gestor empresarial y ex consejero delegado del Recreativo, Michael Dumois, a quien le ha venido de perlas el punto de recarga instalado junto al Consistorio por el actual equipo de gobierno para evitar tener que echarle gasolina a su Mini, un modelo híbrido enchufable –es decir, con motor de gasolina y baterías para una autonomía de unos 40 km–. Y es que, como usuario del portal Electromaps, donde se comparten experiencias que puedan servir al resto de conductores ‘eléctricos’, Dumois pasa revista allá donde va, con fotos y comentarios, a las instalaciones donde reposta. Pues que siga disfrutando mientras pueda del exclusivo parking municipal, porque lo de no pagar por aparcar en pleno centro y además, que te llenen gratis el ‘depósito’, no durará mucho tiempo.