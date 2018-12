Miércoles, 19 diciembre 2018 | Leída 30 veces

CONFIDENCIAL

Los argumentos de los convocantes no difieren mucho de los del movimiento galo: "Ya basta. Vamos a decir basta al aumento de los combustibles, peajes, IVA y a pedir un incremento del salario mínimo”. Son las razones que aparecen en el evento de Facebook ‘Vamos a parar Portugal como forma de protesta’, que tiene ya el respaldo de más de 45.000 personas en Facebook y en el que más de 15.000 han anunciado su asistencia, puesto que describen la situación social como insostenible. Por supuesto, la iniciativa ha calado de forma especial en el Algarve, donde desde hace años ya existe el caldo de cultivo generado por las consecuencias de un peaje que, como denuncian, solo ha traído muertes en carretera y retroceso económico para la región. De hecho, hace algo más de una semana, con el fenómeno francés en plena efervescencia, se llevó a cabo una protesta frente a las instalaciones del peaje en Loulé en la que se usaron simbólicamente chalecos amarillos para pedir una vez más la eliminación del pago en la A22, un clamor social en la zona cuyo eco sin embargo es ignorado por la mayoría política del Parlamento luso. Este viernes, como decíamos, probablemente asistiremos a la confluencia de los dos movimientos: el de los nuevos indignados portugueses que se miran en el espejo francés y los ‘viejos’ opositores al peaje del Algarve. El lugar marcado para la protesta será el centro comercial Forum Algarve, donde no deberíamos descartar –para información de los onubenses, que tanto lo frecuentan–, incluso el corte de las carreteras de acceso.

La maleta abandonada. ¿Qué harían si encuentran una maleta abandonada? Sin nadie alrededor que pueda ser su dueño cerca ni que la pueda reclamar ha aparecido una maleta junto a un banco en la Avenida de la Ría, en el barrio de Pescadería. No sabemos en qué estado alguien la olvidó o probablemente la dejó a drede allí, pero lo cierto es que estaba abierta, por la mano de algún curioso o curiosa o por quien la abandonó. La realidad es que estaba abierta y rebosante de libros -algunos en mal estado- por lo que se podría intuir que no faltaba nada de su contenido habitual. Los peatones pasaban cerca y la mayoría no miraba apenas y ni mucho menos se acercaban. ¿Sería por que se veía claramente de lejos que eran libros? Y si hubieran sido móviles o tablets, ¿Estarían todavía ahí? Posiblemente toda la escena se correspondería con una de acciones culturales que, en diversa forma, tratan de dar acceso gratuito a la lectura, compartir y hacer viajar a los libros a través de distintas manos y lugares. En esta ocasión, el responsable de la idea dejó los libros con maleta y todo. Veremos si siguen ahí mucho tiempo y hacia dónde viajan.

La Benemérita onubense felicita la Navidad. No es solo la templanza y profesionalidad que está demostrando en estos complicadísimos días con el crimen de Laura Luelmo, desarrollando una investigación que en dos días ha resultado con la detención y confesión del presunto culpable, sino la labor que desarrolla día a día para garantizar la protección de todas las personas –y, por la parte que nos toca, la atención a la prensa-. La excelencia de la Guardia Civil de Huelva está más que probada, y de hecho ha sido la ‘elegida’ para el video que ha utilizado, a modo de felicitación navideña, el cuerpo a nivel nacional. Video protagonizado por efectivos y escenarios onubenses y en el que aseguran que ‘tu seguridad es su mejor regalo’. Regalo que agradecemos enormemente. Ojalá en el nuevo año no les toque trabajar demasiado.