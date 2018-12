huelva24.com

Miércoles, 19 diciembre 2018

En el Ayunatmiento

La alcaldesa Rocío Cárdenas animó a los vecinos a sumarse a este minuto de silencio: “El Ayuntamiento se muestra muy consternado por la trágica muerte de Laura, con este gesto queremos trasladar a su familia y seres queridos el cariño de todo el pueblo de San Juan del Puerto y nuestro más sentido pésame en estos difíciles momentos”, ha dicho la primera edil.

Manifiesto leído por la alcaldesa de San Juan del Puerto:

“buenas tardes a todos y a todas. es un momento triste el que tengamos que seguir convocando este tipo de actos de repulsa en contra de la violencia de género, pero éste concretamente, de alguna manera, nos llega mucho más cercano en un pueblo de nuestra provincia, de aquí al lado, podría haber sido el nuestro, o podría ser el asesino un vecino o incluso la víctima una de nuestras hijas o amigas.

qué cruel es a veces el destino, esta chica con las ilusiones puestas en su nuevo trabajo, en conocer otros lugares y hacer nuevos amigos… y de esta manera, llegar desde zamora a el campillo para encontrar su muerte, en un momento que no le tocaba, no señor, no le tocaba, un cruel asesino rondaba por alli y la eligió, arbitrariamente, como si la vida, tuviera alguien derecho de arrerbatarnosla así sin mas, ¿por ser mujer?, ¿por ir a correr sola?, ¿por ser confiada. no hay derecho. y así ha dejado también a una familia desolada y rota y a un pueblo vecino consternado e incrédulo ante tal atrocidad.

¡¡ya está bien!! no podemos tolerarlo más, una mujer tiene derecho a salir de casa sola y viva y volver a casa sana y salva. tenemos mucho que cambiar todavía en esta sociedad, en nuestras casas, con nuestros hijos, en nuestros centros educativos, en nuestras administraciones… y el trabajo es duro y largo, pero tenemos que conseguirlo, no debemos desfallecer, hay que seguir luchando para que esto no vuelva a ocurrir. laura luelmo descanse en paz. #niunamas ”.