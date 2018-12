huelva24.com

El centrocampista del Recre Fernando Llorente ha atendido este miércoles a los medios de comunicación tras el entrenamiento celebrado en la Ciudad Deportiva. Comenzó refiriéndose a los impagos que sufre la plantilla y a la promesa del alcalde de Huelva indicando que "desde que tuvimos la reunión con el alcalde hace tres semanas tenemos esa esperanza de cobrar. En teoría se nos dijo que iba a ser pronto. La esperanza nunca se pierde, pero después del tiempo que ha pasado ya no sabemos qué pensar. Toda la información que viene de fuera estamos un poco aislados de ella. En aquella reunión se nos prometieron unas fechas para cumplir y estar al día, pero desde entonces no tenemos noticias de nada ni nadie se ha puesto en contacto con nosotros otra vez. Ya hay que esperar a ver qué sucede el día 31 y después cada uno hará lo que considere oportuno".

Sobre la posible fuga de jugadores en el mercado invernal, indicaba que "la situación personal de cada uno puede ser diferente. Cada uno tiene sus circunstancias y sus familias y cada uno mira por sus intereses. Aquí estamos todos unidos en el mismo barco y con el mismo objetivo y estamos esperanzados en que todo se solucione, pero si llega el día 31 y no han cumplido con lo que nos prometieron cada uno hará lo que crea oportuno. Pero de momento no pensamos más allá. El equipo reclama lo que es suyo y por lo que está aquí".

Aseguraba Llorente que no es fácil centrarse en lo deportivo teniendo tantos problemas económicos en el día día: "Desde el principio hemos tratado de aislarnos, de centrarnos en el día a día y de pensar sólo en la pelota, pero quieras que no inconscientemente te afecta. Es un factor que está ahí y que ya lleva mucho tiempo con nosotros. Te da impotencia porque no podemos hacer mucho más. Protestamos para que la gente se dé cuenta de que no estamos reclamando nada fuera de lo normal. Hay situaciones muy difíciles y gente que lo está pasando muy mal y esperamos que todo se solucione por el bien de todos".

Considera el centrocampista que el club albiazul no ha cumplido lo que les prometió el pasado verano. "Yo no estaba aquí en años anteriores. Es verdad que el club venía de años difíciles y cuando llegamos aquí nos dijeron que iba a ser un año más normal, que se había aprendido de los errores del pasado y que la situación estaba controlada, pero eso no se ha cumplido porque en el tercer mes estamos igual que han estado aquí otros años. Esperemos que cumplan lo que nos han prometido y a partir de enero podamos centranos en lo deportivo", decía.

Sobre su segundo gol liguero, que llegó ante el Atlético Sanluqueño, Llorente matizó que "hay un desvío dentro del área y el árbitro le asignó el gol a Diego Jiménez y bajo mi punto de vista no es el principal error que tuvo el pasado domingo. Bueno, al final manda lo que pongan en el acta arbitral".

De la actuación arbitral y del próximo partido liguero en el Nuevo Colombino, declaró que "dio mucha rabia porque un fallo tan claro nos tiró todo el trabajo de la semana. Todo el mundo puede equivocarse y no hay que darle más vueltas. Ya hay que pensar en el Granada, para sacar tres puntos el sábado e irnos más felices a las vacaciones. Es un equipo joven, con mucho talento, creatividad y peligrosos para hacernos daño en las transiciones".

Por último, el centrocampista aludía a una ausencia importante en el equipo este sábado: "Tropi venía jugando todos los partidos e intentaremos suplirle bien. Cualquiera de los que juguemos puede hacerlo perfectamente bien".