El central del Recre Diego Jiménez ha atendido este miércoles a los medios de comunicación tras el entrenamiento celebrado en la Ciudad Deportiva. Ha comenzado señalando que fue él el que dio un fuerte grito después del partido del pasado domingo contra el Atlético Sanluqueño, que se oyó durante la rueda de prensa que estaba ofreciendo el entrenador rival, Rafael Carrillo.

"Yo ya he dicho muchas veces que el que no se lo crea que venga allí a verlo. Es un problema de las duchas de nuestro vestuario. La caldera funciona correctamente, pero puedo asegurar que en mis cuatro años aquí siempre ha habido problemas y este año es aún más grave porque el agua no se pone caliente en ningún momento. Yo no pego un grito porque quiera sino porque nos han empatado de manera injusta, porque me marché lesionado y porque luego, después de 70 minutos jugando pasé frío en el banquillo y encima en el vestuario salía agua fría. Eso no es gusto de nadie y he visto a muchos compañeros tener que irse a casa a ducharse. Por eso ese grito de impotencia y esas ganas de que esto se solucione ya de una vez porque es un problema real de mucho tiempo. Desde el club a principio de semana nos dicen que el técnico ha revisado la caldera y está bien, pero después en los partidos el agua está fría y eso es imperdonable", destacó.

En cuanto a la nueva promesa de cobro que ha recibido la plantilla, el zamorano se mostraba bastante cauto: "Ya no sabemos. Se nos había prometido un pago inminente de una nómina y no llegó, y ahora tenemos que creer en la palabra del alcalde de que nos dijo que la ansiada solución llegaría antes del 31 de diciembre. A ver si se arreglan las cosas para que esto funcione con un poco de normalidad y pensemos ya sólo en lo deportivo".

Sobre posibles nuevas medidas de protesta en el duelo de este sábado en el Nuevo Colombino, Diego Jiménez manifestaba que "es una cosa que tiene que hablarla la plantilla. Nuestra idea es seguir peleando por lo que es nuestro y por lo que hemos firmado y así seguiremos".

De la posible salida de jugadores de la plantilla albiazul en el mercado invernal por los impagos, el capitán del Recre decía que "al final cada uno tiene su situación personal y hay que entenderla. Yo todo el mundo sabe que estoy muy a gusto en Huelva y que aquí soy muy feliz en el Recre y mi intención no es la de salir. Pero la gente tiene que entender que vamos camino de que nos deban cuatro mensualidades y tenemos que pagar luz, agua, alquileres, hipotecas... y es complicado porque al final tenemos familias que mantener y no hay ingresos. Al principio de temporada te haces tus cálculos del dinero que vas a ingresar y si no te llegan pues te trastoca tu día a día. Nosotros necesitamos ese dinero para vivir, y si ese dinero no llega te tocará buscar soluciones fuera de aquí".

Apartado deportivo

Pese a que el Decano está a siete puntos del 'play-off' de ascenso, Diego Jiménez aún confía en luchar por todo esta temporada. "Siempre digo lo mismo, que es no conozco a ningún equipo que haya ascendido en diciembre. Creo que estamos haciendo muchas cosas bien, y otras no tan bien, pero el equipo está trabajando muy bien y ha habido muchos partidos en los que se nos han escapado puntos después de haber merecido mucho más", manifestó.

El central no se fía del Recreativo Granada, rival de este sábado: "Ellos tienen un muy buen filial para lo que es la categoría. Normalmemente los filiales son gente joven, con calidad y mucho dinamismo, pero esa inexperiencia hace que cometan errores, pero el Granada tiene gente más experimentada e intensa y tiene gente que nos va a poner las cosas muy difíciles".



Por último, reconocía que él no marcó el tanto albiazul frente al Atlético Sanluqueño. "Imposible porque estaba lejísimos. Pero bueno, el acta así lo dijo, así que un golito en el bolsillo. Golpea Llorente y la toca Quiles y no sé de quien de los dos es el gol. Pero ya está en el acta y creo que no se puede cambiar", concluyó.