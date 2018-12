huelva24.com

Martes, 18 diciembre 2018

21.16 h. "A principio de temporada iba a suceder una situación que era una compra y al final esa compra no se lleva a cabo. De ahí a lo que ha pasado hasta ahora, es que no ha sucedido nada de lo iba a pasar", indica el director deportivo, que de su situación personal dice que "he tenido la oportunidad de irme, pero sigo en el Recre porque creo todavía en esto".

El secretario técnico del Recreativo de Huelva, Óscar Carazo, intervino en la tertulia de Canal Sur Radio donde habló de José María Salmerón, del que dijo, en declaraciones recogidas por el portal albiazules.es, que "lo conocemos del lado deportivo, pero es que el lado humano es aún más grande que el deportivo. El lado humano que tiene es que es espectacular. Es que lo estáis viendo, que es semana tras semana, situación tras situación, y él está tirando del barco como estamos tirando todos para que esto vaya a buen puerto".

Sobre su situación en el club no dudó en asegurar que "nunca me he arrepentido de haber venido al Recreativo. Para mí el Colombino me regocija todo, todos los fines de semana, todas las situaciones complicadas. El ver a esa gente que está hasta el último momento con el equipo, que se ve identificado con lo que es el equipo. Para mí me equilibra todo lo negativo". En cuanto a su futuro comentó que "he tenido la oportunidad de irme, pero sigo en el Recre porque creo todavía en esto".

También habló del pasado, reconociendo que "a principio de temporada iba a suceder una situación que era una compra y al final esa compra no se lleva a cabo. De ahí a lo que ha pasado hasta ahora, es que no ha sucedido nada de lo iba a pasar. Estamos en una situación de que iba haber una compra, se hicieron varios pliegos e iba a entrar una empresa. Esa empresa al final no entra y el Ayuntamiento sigue con la propiedad. Entonces, a partir de ahí a mí no me prometen nada".

De las dificultades por las que atraviesa el club, dijo que "hay que ser realistas y uno tiene que decir la verdad, se han producido situaciones en las que es muy difícil el día a día en el club. Una situaciones en las que entran embargos por un lado, embargos por otro y cuando se creía que podía llegar, pues al final no se puede llegar y nos vemos en la situación que estamos ahora mismo".

También comentó Carazo de los impagos que "los jugadores claro que saben que van a cobrar porque están amparados con la AFE, pero el problema es que llega un mes, otro, otro y otro... Yo lo estoy viviendo en mis carnes, yo por ejemplo no tengo el amparo de la AFE y tienes la situación de pagar los alquileres, y me consta que hay gente que le cuesta. Esta es la realidad y no hay más, cada uno tenemos que hacernos cargo de nuestra vida".