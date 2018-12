R. U.

Manolo Zambrano, el presidente del Recre, ha atendido este martes a Onda Cero Huelva y ha comenzado felicitando al recreativismo porque el club cumple hoy 129 años de historia y asegurando que el Decano tiene hoy una salud mejor que la de hace dos años cuando se le expropiaron las acciones a Gildoy. "Cada vez que se cumple un año más las ilusiones se renuevan y sabemos que el camino sigue siendo largo y dificultoso, pero creo que podemos decir que el club tiene mejores perspectivas que cuando entramos hace dos años. El propietario ha dicho por activa y por pasiva que la solución está muy cerca y que la tendremos antes del día 31 de diciembre. Estamos bastante mejor que en 2016. Entramos diez consejeros y poco después ya sólo quedaban cuatro. Eso demuestra que las dificultades existían y que ahora gracias a Dios las cosas están mejorando", comentaba en declaraciones recogidas por huelva24.com.

Sobre los graves problemas de impagos, el máximo mandatario albiazul se mostraba optimista: "Esperamos una solución antes del 31 de diciembre porque lo ha dicho el propietario del club, que es el alcalde de Huelva, y lo que nos queda es no volver a caer en los errores del pasado. Hay que vivir el presente e intentar que el futuro sea muchísimo mejor. Los problemas que tenemos son heredados, aunque a algunos les cueste mucho trabajo admitirlo y le resuenen los oídos cuando yo lo digo porque no les gusta".

En cuanto a los que opinan que no hay voluntad de vender por parte del propietario, Zambrano lo negaba tajantemente: "Hubo una empresa (Zephir Homes) a la que sólo le faltó la firma en notaría. Estaba citada a las 12.00 horas y no se presentó, así que con eso ya está todo dicho. Venía gente con Paco Mendoza, que es muy recreativista, y les faltó el último paso, no sé por qué motivos. Esa es la prueba palpable para los que dicen que no se quiere vender".

Sobre la implicación de Eurosamop, el presidente recalcaba que "en el apartado deportivo tiene todas las competencias, pero a lo mejor en otros apartados echamos un poco de menos que haya más implicación, pero son cosas que habrá que estudiar y en este momento es mejor esperar acontecimientos".

También es bastante posible que varios jugadores se marchen del Recre en el mercado invernal si les siguen debiendo tres o cuatro mensualides. Al respecto, Zambrano matizaba que "el club debería de saberlo, cosa que por ahora no tenemos ningún tipo de comunicación sobre eso. Nosotros respetamos muchísimo a todos nuestros jugadores y estamos contentos con el rendimiento de todo el mundo y respetamos lo que hagan. Pero debemos saber que el Recreativo de Huelva está por encima de todos, desde el presidente hasta el último abonado. Con eso creo que está todo dicho. Así que si el presidente no está aquí el día 31 o no hay un futbolista, seguro que hay alguien que intentará hacerlo igual. Los futbolistas del Recre sabían a donde venían en el sentido de que es una ciudad en la que el fútbol corre por las venas. Sé lo que sienten cuando entran en el campo y están a gusto en esa faceta, pero falta la solución económica, que creo que va a estar lo antes posible".

Por último, desvelaba que el pasado sábado, en la cena de fin de año de la Federación de Peñas del Recre, el presidente de la Federación Andaluza de Fútbol, Eduardo Herrera, desveló que hay más interesados en comprar el Decano: "La Federación Andaluza nos dio cierta tranquilidad en el sentido de que nos dijo que hay personas que están muy interesadas en la compra del Recreativo de Huelva, y si todo se lleva a cabo eso nos daría estabilidad. Hay que esperar que haya empresas que crean en este proyecto para venir a Huelva".