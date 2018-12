Mario Asensio

10.05 h. La deportista onubense abrió el debate en las redes sociales tras el asesinato de la profesora zamorana cuando salió a correr y se manifestó abiertamente en contra de ir con miedo pero sí con precauciones. “No podemos vivir con ese miedo, yo me niego y no educaría así a mi hija”, resalta.

Rocío Espada, campeona de España y cuarta de Europa de duatlón cros, manifestó a raíz de triste asesinato de la profesora Laura Luelmo cuando salió a correr en El Campillo (Huelva), que “me apasiona salir a entrenar sola, especialmente por el campo y no pienso dejar de hacerlo”.

La deportista onubense, que se mostró en las redes sociales “muy triste” con lo ocurrido y que trasladó su “más sincero pésame” a la familia, manifestó a huelva24.com que “no podemos vivir con ese miedo, yo me niego y no educaría así a mi hija”.

“Soy una persona que no tiene muchos miedos y no voy a dejar de hacer lo que más me gusta, porque realmente es ir sola lo de lo que más aprecio de entrenar”, explicó la duatleta del Cd Simón Verde doc 2001.

Espada, que entrena en solitario a diario en zonas de campo corriendo o en bicicleta, expuso que “nunca” ha sentido miedo, pero opinó que quizás haya que ir “armada” con un spray. “Quizás no cueste tanto ir con algo que nos ayude a defendernos y estar un poco más alerta”, agregó.

Trasladó el consejo de transitar “por sitios conocidos, a horas en las que haya luz, ir en alerta y no jugar con fuego”. Pero insistió en la idea de que puede pasar “de todo y el cualquier lugar”, por lo que no se puede tener miedo.

La onubense opinó sobre la frase que Laura Luelmo retuiteó en Twitter y que ahora se ha viralizado: “Te enseñan a no ir sola por sitios oscuros en vez de enseñar a los monstruos a no serlo. Ése es el problema”.

Señaló que los agresores para ella son “malnacidos, algunos unos enfermos. Creo que nacen siendo monstruos, para mí no es cuestión de enseñarles”. A raíz de su publicación se abrió el debate de la cadena perpetua revisable, que para ella tiene “pros y contras”.

Comparó la situación con los atropellos mortales a ciclistas. “¿A mí de qué me sirve que condenen a quien mate a mi hija cuando iba en bici?”, opinó sobre una situación en la que ve necesarios “más controles de verdad”, con un coche de la guardia camuflado transitando por carreteras por donde van ciclistas. “Aún no conozco que se haya puesto ninguna multa por no respetar el metro y medio de separación y así seguro que se respetaría más”, resaltó.