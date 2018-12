huelva24.com

Lunes, 17 diciembre 2018 | Leída 44 veces

Lanza una original campaña

Grufesa, firma de Moguer (Huelva) productora y comercializadora de berries, ha presentado hoy en su sede ‘Emociones by Grufesa’ (www.emocionesbygrufesa.com), la nueva campaña de promoción que ha diseñado orientada al consumidor para estimular su creatividad en la cocina creando experiencias gastronómicas en un concurso de recetas de maridaje de frutos rojos y materias primas locales, y compartiendo las emociones y sensaciones que éstas les sugieren para poner en valor el entorno.

Para el desarrollo ‘Emociones by Grufesa’, enmarcada dentro de la línea estratégica de consolidación del modelo de empresa ‘People make Grufesa’ que pone en el centro de su actividad a las personas y resalta el valor de su contribución, la compañía moguereña cuenta con la inestimable colaboración de reconocidos restauradores de la provincia, que ejercen de prescriptores y embajadores plasmando sus conocimientos y experiencia en la creación de exquisitos platos elaborados con frutos rojos y productos típicos de las todas comarcas onubenses (Sierra, Costa Occidental, Condado, Cuenca Minera, Andévalo y Área Metropolitana) para promover la participación.

Los chefs y establecimientos adheridos a la campaña son Jose Almenta, de la Tonelería de Almenta (Bollullos Par del Condado); José Duque, de Casa Dirección (Valverde del Camino); Juan López, de Ultra Marino (El Rompido); Antonio Ramón Macías, de El Cerrojo Tapas (Alosno); y Raúl Soriano, de Espacio Zenobia (Moguer), quienes han hecho una cuidada selección de materias primas locales desde el origen, poniendo rostro e historias a las personas que hay detrás, para revalorizar el entorno y su riqueza, la tradición heredada de generación en generación, y las han transformado en suculentas creaciones que destilan ese sabor genuino que distingue a Huelva.





El objetivo de la campaña es compartir las emociones que despiertan los productos empleados en cada receta promoviendo la participación e implicando principalmente a la población del entorno y de Huelva, a la plantilla y seguidores de Grufesa, así como a visitantes, turistas y personas vinculadas a la provincia, en su desarrollo alentando a su colaboración para promocionar el consumo frutos rojos no sólo como fruta sino como ingrediente, así como de productos y materias primas locales para poner en valor su calidad, variedad y bondad de sus propiedades nutricionales.

“Siempre hemos tenido muy presente el compromiso de responsabilidad con nuestro entorno y, en nuestro afán por buscar fórmulas e iniciativas con las que devolverle todo lo que nos da, concebimos ‘Emociones by Grufesa’, un concurso en la que no sólo queremos que los consumidores nos demuestren su ingenio en la cocina maridando frutos rojos con otros productos de la tierra, sino que compartan las sensaciones y emociones que les evocan, los recuerdos y vivencias que hay detrás de cada materia prima. Crear experiencias para compartir emociones” ha explicado el gerente de Grufesa, Carlos Cumbreras, para quien “nos importa tanto la promoción de los frutos rojos no sólo como fruta, como revalorizar la tradición ligada a nuestra tierra y el sabor auténtico de lo autóctono”.

Jose Almenta aseguró que “siempre hemos apostado por el producto local porque estamos muy orgullosos de los productos que tenemos, lo mejor de lo mejor”, en tanto que José Duque subrayó que este tipo de proyectos “ponen de relieve la grandeza de Huelva, porque no sabemos la suerte que tenemos de haber nacido aquí”.

Juan López invitó a la participación, “a que los consumidores incluso mejoréis nuestras propuestas”, en tanto que Antonio Ramón Macías resaltó que “de una vez por todas nos damos cuenta de lo que es capaz Huelva, la mejor despensa de España, de la que no tenemos que preguntarnos qué es lo que tiene sino lo que no tiene, porque tenemos de todo”.

Raúl Soriano elogió la apuesta de Grufesa, “de poner el acento en el origen, en las materias locales de toda la vida” y apeló a la participación de los consumidores “y que nos contéis la historia que hay detrás de cada receta”.

La participación es abierta al público en general, sin limitaciones geográficas, y las personas interesas en concursar han de hacerlo accediendo a la web www.emocionesbygrufesa.com, donde, además de los vídeos e información de las propuestas gastronómicas de los restauradores adscritos a la campaña, encontrarán las bases legales y condiciones de participación, así como toda la información técnica necesaria sobre cómo subir las recetas.

Entre los principales requisitos exigidos para participar están el obligatorio uso como ingrediente de cualquier fruto rojo (fresa, arándando, frambuesa o mora) y, preferiblemente, de productos y materias primas locales (carnes, pecados, mariscos, chacinas, aceites, vinos, vinagres…), siendo libre el proceso de elaboración y formato (plato, aperitivo, postre…) pero condición imprescindible la justificación del porqué de la elección de la receta y compartir las emociones, sensaciones, recuerdos, anécdotas y vivencias que les evocan en un formulario habilitado para tal fin en la web.





El plazo de participación de la campaña, que se complementará con acciones itinerantes de promoción en varios puntos de la provincia onubense, permanecerá abierto desde el 18 de diciembre al 18 de marzo, fecha a partir de la cual, un jurado compuesto por los chefs y responsables de Grufesa dará a conocer las cinco propuestas ganadoras atendiendo a criterios de sabor, complejidad, originalidad, presentación y emociones compartidas, que serán premiadas con un almuerzo/cena para dos personas en los establecimientos adheridos a la promoción.